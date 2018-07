Berlins Internationale Bauausstellung, die seit ihrer Eröffnung im Juli mit einer Vielfalt von Beispielen neuzeitlicher Baugestaltung unter dem Motto „Die Stadt von morgen“ im wiedererstandenen Hansaviertel aufwartet und eine weltweite Resonanz ausgelöst hat, erfährt jetzt ihren Höhepunkt: Die am vergangenen Wochenende rund um den Funkturm angelaufene Interbau-Industrieausstellung ließ die „Interbau 1957“ zur größten Ausstellung Berlins seit der Jahrhundertwende werden. In Anlehnung an die Interbau bringt diese achte Deutsche Industrieausstellung diesmal einen Querschnitt durch die gesamte Bauindustrie mit ihren vielen Zulieferindustrien. Damit hat unsere Hauptstadt den ersten – und offensichtlich erfolgversprechenden – Nachkriegsschritt zur Fachausstellung getan.

Unsichtbarer Hauptdarsteller der Berliner Interbau-Industrie-Ausstellung, die – gemeinsam mit der „Interbau 1957“ im Hansaviertel – bis zum 29. September dauert und schon in den ersten Tagen nach ihrem glanzvollen Start sich ungewöhnlich hoher Besucherzahlen aus dem In- und Ausland erfreuen konnte, ist die Bauindustrie. Sie gibt den in den Hallen, den Pavillons und dem Freigelände mit ihren Erzeugnissen aufwartenden rund 1000 Ausstellern aus zehn Ländern die Aufträge. In der Bundesrepublik zählt diese „Industrie ohne Schornsteine“ zu den wichtigsten Wirtschaftsgruppen: jeder zwölfte westdeutsche Betrieb ist ein Bauuiternehmen! Und in seinen 180 000 Betrieben beschäftigt das Baugewerbe rund zwei Millionen Arbeitnehmer. Ihre Leistung – im Vorjahr hatte das Bauvolumen einen Wert von 25 Mrd. DM – würde ausreichen, um in einem Jahr etwa das gesamte Stadtgebiet von Hamburg mit allen Wohnhäusern, Fibrillen, Straßen, öffentlichen Gebäuden und Brücken neu zu errichten.

Diese Bauleistung konnte im wesentlichen nur durch den Einsatz arbeitsparender Maschinen erreicht werden. Sie repräsentieren heute einen Wert von vier Mrd. DM und haben dazu geführt, daß auf vielen Großbaustellen der Lohnanteil nur noch 10 bis 15 v. H. gegenüber 30 bis 40 v. H. in früheren Jahren ausmacht. Wie stark aber andererseits das Baugewerbe durch den Zwang, knappe und teure menschliche Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen, belastet wird, deutete Dir. Becker vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie im der traditionellen internationalen Pressekonferenz mit der Feststellung an, daß heute zur Abwicklung eines Bauauftrages im Werte von einer Mrd. DM oft mehrere Maschinen, notwendig sind, von denen jede 600 000 DM kostet.

Diese Leistungsschau der freien Wirtschaft, auf der sich die Industrie der Bundesrepublik und Westberlins mit den Fachkollegen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Berlin zu vergeben. Wenn Berlin auch mit der Verringerung seiner Arbeitslosigkeit auf 70 000 einen weiteren Fortschritt erreicht hat, so kann die Stadt wirtschaftlich doch noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Und da sich die im Bundesgebiet notwendig gewordenen konjunkturdämpfenden Maßnahmen in Berlin (das keine „Dämpfung“ nötig hatte!) als Abflachung der ansteigenden Kurve auswirkten, sprach er den verständlichen Wunsch aus, Berlin bei künftig etwa erforderlichen Restriktionen auszuklammern.

Fritz Berg, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, der in jedem Jahr durch seine Anwesenheit und eine klare Stellungnahme zur Wirtschaftslage seine enge Verbundenheit mit der Hauptstadt und ihrer Ausstellung unterstreicht, ließ seine Rede vor den Eröffnungsehrengästen, unter denen sich auch der finnische Handelsminister Kaitila und viele Vertreter des Diplomatischen Korps befanden, in der Warnung gipfeln, „die Währung nicht zu zerreden“. Er spielte so auf das Gerede von einer DM-Aufwertung und das Problem der bundesdeutschen Außenhandelsüberschüsse mit gebotener Deutlichkeit an. Er verwahrte sich namens der Industrie energisch gegen jede Aufwertung der D-Mark, auch durch eine „verschleierte“ Aufwertung über flexible Wechselkurse, die heute mit dem Schlagwort von der „erweiterten Bandbreite“ empfohlen werde. Die DM würde sofort an den oberen Rand des Bandes rutschen. Währungskonferenzen haben nach seiner Ansicht nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die in Betracht kommenden Länder (also vor allem Frankreich und England, wie von Finnland soeben vorexerziert) ihre eigenen Währungsverhältnisse in Ordnung gebracht haben. Berg: „Jedes andere Verfahren würde nur bedeuten, daß eine Prämie auf die Weltinflation erteilt werden würde und die Kranken zu den Gesunden ins Bett gelegt werden.“ Das Rezept der DM-Aufwertung bezeichnete er als eine jener Patentmedizinen aus alter Zeit, die unseren Vorfahren damit angepriesen wurden, daß sie gegen Schnupfen wie auch gegen Sommersprossen wirksam seien und außerdem noch Beinleiden ohne jede Berufsstörung heilen

Seine Vorschläge: Kapitalexport, Schuldenrückzahlung, Vorauszahlungen auf Rüstungseinfuhren und großzügige Importförderung unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer stabilen Währung durch eine stabile Wirtschaft und das Erhalten stabiler Preise.

Staatssekretär Dr. Ludger Westrick, der die Grüße des Bundeswirtschaftsministers übermittelte und die Interbau-Industrieausstellung eröffnete, fühlte sich – wie er lächelnd eingestand – durch die währungspolitischen Ausführungen von Fritz Berg „ein wenig an der Zunge gezogen“. Er erinnerte an die klare Währungserklärung der Bundesregierung, um dann mit Nachdruck festzustellen, daß in Bonn nicht daran gedacht werde, am Export zu rütteln und etwa Maßnahmen zum Bremsen der Ausfuhr zu treffen. „Wir können nicht einen Exportmarkt heute schließen und morgen wieder öffnen. Ich selbst habe als junger Mann in den klimatisch, politisch und wirtschaftlich heißen Märkten des Südostens genug geschwitzt, um zu wissen, daß wir die Erfolge einer solchen Arbeit nicht leichtfertig durch künstliche Maßnahmen aufs Spiel setzen dürfen.“ Im übrigen war es ein Genuß, den stilistisch vollendet geschliffenen Ausführungen Dr. Westricks zu lauschen, mit denen er das wiedererstandene Wirtschafts- und Geistesleben unserer Hauptstadt feierte.

Besondere Attraktion dieser internationalen Leistungsschau am Funkturm – auch von Bürgermeister Amrehn gebührend gewürdigt – war die Einweihung des ersten industrieeigenen Ausstellungsgebäudes, des Pavillons der Deutschen Philips GmbH, die sich damit entschloß, in Berlin immer mehr Fuß zu fassen und anderen Unternehmen mit gutem Beispiel voranzugehen. Dr. Paul Hertz, Berlins verdienstvoller Senator für Wirtschaft und Kredit, nahm die Eröffnung dieses neuen Schmuckstücks am Funkturm zum Anlaß, an Philips-Direktor Dipl.-Ing. Kurt Hertenstein den Appell zu richten, sich mit der ihm eigenen Energie dafür einzusetzen, daß die Funkausstellung künftig in Berlin stattfindet – eine Bitte, die zumindest im Hinblick auf die mit internationaler Beteiligung geplante nächste Funkausstellung! berechtigt ist. Natürlich, haben sich die Berliner – um Einfälle nie verlegen – zur Industrieausstellung für ihre Gäste noch einen besonderen Schlager ausgedacht: sie schmückten die Bürgersteige ihres geliebten Kurfürstendamms schnell mit Neonröhren, die diese repräsentative Straße Westberlins in gleißendes Licht tauchten, sich dafür aber vom Berliner Witz schnell als „Neon-Spargel taufen lassen mußten. Über den Geschmack läßt sich auch hier streiten, aber: Licht lockt Leute. Mögen sich recht viele Bundesbürger von diesem Licht nach Berlin locken lassen, denn: das Betreten der Baustelle Berlin ist nicht verboten, es ist – erbeten... Willy Wenzke