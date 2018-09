Dd., Koblenz

Während im Raum Zweibrücken die Ausbreitung .. breitflächig erfolgt, gehen die B. an Saar und Mosel entlang den Flußläufen vor. Letzte Erkundungen haben ergeben, daß sie acht Kilometer vor Koblenz stehen, Das ist nicht etwa ein Zitat aus dem letzten NATO-Manöverbericht, sondern eine Art Tagesbefehl des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Forsten über die Ausbreitung der Bisamratten im nördlichen Teil des Landes Rheinland-Pfalz.

Die an der Mosel und am Rhein höchst unerwünschten Nager gehören erst seit einem halben Jahrhundert zum Wildbestand des europäischen Kontinents. Damals wurden achtzehn Exemplare des amerikanischen Pelztiers, das bis zu 60 Zentimeter lang werden kann, in Böhmen ausgesetzt. Die ersten Nachkommen jener Einwanderer drangen 1914 nach Bayern, 1917 nach Sachsen ein und entwickelten sich in der Folge in vielen Gebieten zu einer wahren Landplage. 1938 wurden alle Nutzungsberechtigten von Grundstücken und Wasserflachen im Deutschen Reich zur planmäßigen Bisamrattenbekämpfung verpflichtet. Mittlerweile hatte sich nämlich herausgestellt, daß nicht einmal der Pelz des biberähnlichen Tieres von Nutzen war: die Haare der europäischen Bisamsippen sind an Qualität mit denen der amerikanischen Artgenossen nicht zu vergleichen. Statt ihr Fell zu pflegen, beschäftigen sich die mittel europäischen Bisamratten damit, Deiche und Bahndämme zu unterwühlen, Straßen zu untergraben, Gärten und Felder zu verschandeln.

In den letzten Jahren war es gelungen, den Bisamratten den Aufenthalt in der Bundesrepublik zu verleiden. Jetzt droht die Gefahr aus einer anderen Richtung: die neue Offensive entspringt aus dem „Drang nach Osten“, der die französischen und luxemburgischen Rattenheere ergriffen hat. Die Landwirtschaftsexperten der Montan-Union-Staaten haben sich bereits in Luxemburg mit den Möglichkeiten einer wirksamen Bekämpfung befaßt. Inzwischen wurden im Mosel- und Nahegebiet rund 3800 Bisamratten vertilgt.