Von W. Ringleb

Die ständig wachsenden Zahlungsbilanzüberschüsse der deutschen Wirtschaft sind nicht nur Gegenstand der Sorge, sie regen auch die Phantasie an. Es liegt in der Natur der Suche, daß die Vorschläge, die ventiliert werden, meist weniger von dem wirtschaftspolitischen Kern des Problems – vor dem man nur zu gern die Augen verschließt – als von der Banktechnik, von der man sich Wunder erhofft, handeln. Dabei geht es im wesentlichen um zwei Grundformen, die, solange es Banknoten gibt, in immer neuen Verschleierungen der Öffentlichkeit unterbreitet werden. Da ist einmal die Forderung, Kapital dadurch zu „schaffen“, daß die Notenbank Solawechsel langfristig diskontiert. Und zum anderen geht es darum, kurzfristig verfügbares Geld dadurch in langfristiges Kapital umzuwandeln, daß die Notenbmk verbindlich zusagt, notfalls an den Fälligkeitstagen als Anschlußschuldner einzutreten.

Dem Währungspolitiker sind solche Forderungen ein Greuel, weil sie den Ausgangspunkt inflationistischer Entwicklungen darzustellen pflegen. Nun soll nicht abgestritten werden, daß anter gewissen Voraussetzungen mit diesen Mitteln auch Erfolge erzielt werden konnten: Wie ein Gift, wohldosiert im rechten Augenblick angewandt, eine gute Medizin sein kann. Wäre der verantwortungsbewußte Leiter einer Notenbank – in ähnlicher Weise wie normalerweise der Arzt am Krankenbett – Herr über entsprechende Beschlüsse, und könnte auch er im rechten Augenblick, ohne nach rechts und links zu schauen, die Kur abbrechen, so lägen die Dinge einfach. Leider aber steht der Sachverstand, wenn es hart auf hart geht, in der Politik nicht immer hoch in Kurs. Reichsbankpräsident Schacht, der das Instrumentarium der Kreditpolitik virtuos beherrscht, hat dies in einer Diktatur erleben müssen. Er vermochte das Steuer nicht mehr im rechten Augenblick herumzuwerfen, weil das entgegengesetzte Interesse der Politiker, so wie diese es damals sahen, stärker war als die Argumente des Fachmannes. In der Demokratie sind die Dinge nicht einfacher; auch in ihr gewöhnen sich die Politiker allzuleicht an das Gift der Inflation. Man sollte, deshalb eine solche Währungspolitik auch in ihren ersten Anfängen, ausschließen, es sei denn, daß sie in einem Augenblick notwendig wird, in dem es quasi um Leben oder Tod geht.

Jeder währungs- und kreditpolitische Vorschlag muß deshalb zunächst daraufhin überprüft werden, inwieweit er, mehr oder weniger gut verkleidet, die alten Vorschläge – Solawechsel zu diskontieren oder „aus kurz lang zu machen“ – zum Inhalt hat. Dies gilt auch von dem in letzter Zeit immer wieder aufs neue ventilierten Vorschlag, das Zahlungsbilanzproblem durch einen dirigistischen Kapitalexport – die Tilgung von Auslandschulden miteinbegriffen – zu lösen und hierfür die Golddiskontbank zu reaktivieren.

Richtig ist an diesen Vorschlägen die Feststellung, daß ein Land mit einer strukturell aktiven Zahlungsbilanz Kapital exportieren muß. Es trägt auf solche Weise zur industriellen Erschließung seiner Handelspartner und zu einer allgemeinen Wohlstandsbildung bei. Der Kapitalexport ist aber nicht nur eine moralische Forderung, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Er wird deshalb auch bei uns über kurz oder lang zwangsläufig erfolgen. Wir wurden ihn in Deutschland wahrscheinlich schon jetzt in größerem Umfange betreiben, wenn wir nicht als Folge eines pervertierten Steuersystems den Kapitalmarkt hätten verkümmern lassen, wodurch ein umgekehrtes Zinsgefälle geschaffen worden ist.

Die eigentliche Lösung, das ist vorweg festzustellen, muß deshalb auch hier, bei der Kapitalmarkt- und bei der Finanzpolitik – und nicht bei irgendwelchen gekünstelten Konstruktionen gesucht werden. Das gilt auch für die geforderte Reaktivierung der Golddiskontbank Man stellt sich das so vor, daß die Notenbank einen Teil ihrer Währungsreserven auf die Golddiskontbank zum Zwecke des Kapitalexportes und der vorzeitigen Tilgung von Auslandsschulden überträgt. Die Golddiskontbank soll als Gegenleistung auf die Notenbank irgendwelche Titel übertragen, die sich – welch äußeres Kleid sie auch zeigen mögen –, wenn es zum Schwur kommt, als langfristig diskontierte Solawechsel erweisen werden. Das aber bedeutet nichts anderes, als daß bei den Aktiva der Notenbankbilanz kurzfristige Währungsguthaben durch langfristige D-Mark-Forderungen ausgewechselt werden, während sich auf der Passivaseite der Bilanz nichts ändert.Nur dann aber, wenn die Notenbank Teile ihrer Auslandsguthaben gegen D-Mark verkauft, würde keine Auswechslung von kurzfristigen in langfristige Positionen erfolgen; in einem solchen Falle werden beide Bilanzseiten verkürzt – was bedeutet, daß die mit der Ansammlung von Währungsguthaben erfolgte Aufblähung des Geldumlaufs rückgängig gemacht wird. Das aber ist sicherlich gesund und richtig.

Bei den jetzt unterbreiteten Vorschlägen kommt es hierzu aber nicht zwangsläufig, sondern die Möglichkeit hierzu wird sogar für lange Zeit – nämlich bis zur endgültigen Einlösung der Titel – erschwert, wenn nicht gar verbaut. Nun aber heißt es in diesen Vorschlägen, die Notenbank habe es ja fertig gebracht, das Zuviel an Geld durch die Mobilisierung von Ausgleichsforderungen abzuschöpfen; diese Maßnahme habe sogar überraschend gut funktioniert. Warum solle die Notenbank nicht auch andere Titel, die in liquiditätsmäßiger Hinsicht sogar besser als Ausgleichsforderungen sind, hineinnehmen, um dieses Spiel fortzusetzen? Dieser Einwand ist sicherlich auf den ersten Blick bestechend; er ist allerdings – und dies gibt Anlaß zum Nachdenken – aus der augenblicklichen Situation heraus gemacht worden, und er berücksichtigt deshalb nicht die Eventualitäten, mit denen eine Notenbank immer rechnen muß. Die Erfahrungen der Nachkriegszeit lehren, daß mit der fortschreitenden Integration des Welthandels zwangsläufig die im Spiel befindlichen Karten immer größere Werte erhalten und daß die Ausschläge nach rechts und links entsprechend immer extremer werden. Mit ihnen vermag eine Notenbank als Liquiditätshalter der gesamten Volkswirtschaft nur fertig zu werden, wenn sie mehr denn je ihre Aktiva so be- . weglich wie nur irgend möglich gestaltet. Man