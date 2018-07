In der HV der Mannheimer Versicherungsgesellschaft erklärte der AR-Vorsitzende Dr. jur. Hans Lothar vom Gemmingen-Hornberg, daß die Gesellschaft auch für die nächsten Jahre mit einer stetigen Dividendenpolitik rechnet. Für 1956 wurde wieder 8 v. H. auf 1,22 Mill. DM eingezahltes Grundkapital (Nominalkapital 1,6 Mill. DM) gezahlt. Vorstandsvorsitzender Emil Frey kündigte an, daß die MVG 1958 das AK aufstocken werde.

Das AK von 1,6 Mill. DM stehe nicht mehr in einem richtigen Verhältnis zu einer Prämieneinnahme von brutto mehr als 60 Mill. DM und netto über 30 Mill. DM. Das einer Nettoprämie von 30 Mill. DM entsprechende Risiko erfordere ein höheres Garantiekapital. Bisherige Geschäftserweiterungen seien ohne Aufnahme von Kapital finanziert worden. Die Bruttoprämie habe sich seit 1949 mehr als vervierfacht. Der heutige Bestand der MVG an Versicherungsverträgen könne auch in Zukunft technische Gewinne bringen.

Aus dem indirekten Rückversicherungsgeschäft sei ein erheblicher Teil der verlustbringenden Verträge ausgeschieden worden. In der Lebensversicherung sei eine gewisse Übereinstimmung zwischen Volumenzuwachs und Geschäftsergebnissen festzustellen, nicht aber in der Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, wo ein ungewöhnlich scharfer Wettbewerb zum Teil dazu geführt habe, daß die Bedarfsprämie unterschritten wird. Das Auslandsgeschäft habe sich gut entwickelt. V. D.