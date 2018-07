Heinz Hilpert hat die neue Spielzeit mit einem politischen Akkord im Göttinger Deutschen Theater eröffnet: „Der Deutschen Zwietracht mitten ins Herz“. Gerhart Hauptmanns„Florian Geyer“ folgte am nächsten Abend, dem Wahlsonntag, eine nachgelassene Komödie von Walter Hasenclever. Sie spiegelt die nationale Machtmystik und die Judenpolitik der Nationalsozialisten, macht daraus jedoch eine Farce.

1938 im Exil geschrieben, 1939 englisch in London aufgeführt, wirkt dieser „Konflikt in Assyrien“ bei seiner deutschen Premiere, im Tatland also, doppelt postum. Er vervollständigt die literarische Kenntnis vom Schaffen eines der fruchtbarsten deutschen Bühnenautoren aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Aber die Komödie, die zwei Jahre vor Hasenclevers Freitod als Zeitdokument entstanden ist, fügt dem Bild des Dichters keine neuen Züge hinzu.

Rückwärts gewandt ist auch das Lachen, das über den Popanz der Macht hervorgerufen wird. In einem fabulösen Assyrien betreibt der Ministerpräsident radikale Reichspolitik. Über den Stammesunterschieden richtet er nationale Symbole auf und verlangt für sie göttliche Verehrung und Fußfall. Dem widersetzt sich die Judenschaft aus religiösen Gründen. Deshalb will der Kanzler alle Juden ausrotten.

Das gesamte Vokabular der nationalsozialistischen Politik passiert Revue – in assyrischer Verkleidung. Nur der König kam in der deutschen Wirklichkeit nicht vor. An ihm, der zur allgemeinen Überraschung mit einer Jüdin verheiratet ist und dem Reiche einen „Mischling ersten Grades“ als Thronfolger präsentiert, scheitert das Komplott des Nationalismus.

Dieses vom Autor erfundene Element ist die Quelle der Komik und einer schließlich komödienhaften Heiterkeit. Nur bleibt es Ersatz für eine Wirklichkeit, deren tragischer Verlauf 1938 noch nicht zu übersehen war. Als dichterisches Symbol ist es zu schwach, als daß eine schmachvolle Episode der deutschen Geschichte in überzeitlicher Gestalt transparent werden könnte. Ein Stück, das vor zwei Jahrzehnten als Fanal, gewirkt hätte, erregt heute eine zwiespältige Komik. Der komödiantische Genuß schmeckt bitter.

Hilperts straffe, nirgends mildernde Inszenierung stieß der deutschen Vergeßlichkeit mitten ins Herz. Eberhard Müller-Elmau, Jöns Andersson und Gerhard Geisler scheuten als Staatsre-„Präsentanten nicht vor schwankhaften Wirkungen zurück. Das Gegenspiel wurde mit Charme und Lieblichkeit von demKönigspaar Karl Walter Diess und Susanne Lyncker verkörpert. Die Premiere fand langanhaltenden Beifall. J. J.