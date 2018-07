Es gibt sehr verschiedene Ansichten darüber, was eine Sehenswürdigkeit ist. In Dingsstadt weist der Einheimische voller Stolz auf eine Reihe von Hochhäusern aus Stahl, Beton und Glas, während man in Klein-Köckeritz davon überzeugt ist, daß die Ruine auf dem Köckeritz außerordentlich sehenswert ist und einen beschwerlichen Aufstieg lohnt. Hochhaus und Ruine, das sind Extreme, die einem Reisenden als Sehenswürdigkeiten angeboten werden. Dazwischen gibt es Stadttore, Wehrtürme, Rathäuser, Dome, Fachwerkbauten, Staumauern und Brücken.

Nur in bezug auf die Ruinen, da ist mir nicht recht klar, weshalb sie eigentlich sehenswert sein sollen. Ich kann verstehen, daß Ruinen zu einer Zeit, da es zwar Kriege, aber keine Luftangriffe gab, noch etwas Ungewöhnliches waren, aber heutzutage... Heute hat doch jede größere Stadt ihre eigenen Ruinen, oft sogar im Stadtkern, unddie finden die Reisenden gar nicht interessant, sondern nur schrecklich, und jedermann ist froh, wenn sie verschwinden.

Wahrscheinlich muß eine Ruine sehr alt sein, um als Sehenswürdigkeit zu gelten, und es klingt natürlich schöner, wenn man zu Hause berichten kann, man sei auf Burg Köckeritz oder auf Ruine Donnerwettershausen gewesen als auf einem ganz gewöhnlichen Dingsbumsberg.

Ich habe aber noch etwas herausgefunden: eine Ruine ist erst dann eine vollwertige Sehenswürdigkeit, wenn eine Gastwirtschaft dabei ist. Der Schauer von Raubritterromantik, die Ehrfurcht vor erlauchten Fürsten, das Mitleid für jene, die beim Bau der Burg Frondienste leisten mußten, das alles muß sogleich an Ort und Stelle mit Bier und Wein hinuntergespült werden. Und das Liebesleid der Minnesänger und das Liebesglück der Burgfräulein kann eben dort mit Cremetorte und Schlagsahne beziehungsweise mit Bockwurst und Kartoffelsalat mitgenossen werden, je nachdem, ob es sich um einen empfindsamen oder robusten Besucher handelt.

Nun haben es Ruinen leider an sich, mit der Zeit immer mehr zu verfallen, und das ist natürlich eine ernste Gefahr – für Gastwirte, die auf Ruinen gebaut haben. Sie blicken voller Sorge auf das bröckelnde Gestein und die brechenden Mauern. Kluge Gastwirte beugen dem selbstverständlich vor. Ich habe mich kürzlich mit einem unterhalten. Dieser Mann verwendet die Überschüsse nicht für die Modernisierung seiner Wirtschaft, sondern ausschließlich für die Erhaltung seiner Ruine. „Ich hätte gern ein neues Dach auf meinem Haus und ein WC eingebaut“, sagte er bekümmert, „aber die Ruine ist wichtiger. Ohne die Ruine wäre hier gar kein Geschäft, glauben Sie mir.“

Ich glaube ihm. Und ich bin bei dieser Gelegenheit auch dahintergekommen, weshalb die Reisenden Heimat- und Landesmuseen so wenig schätzen: weil keine Gastwirtschaften dabei sind.

Heinz Rein