Inhalt Seite 1 — Schleppermarkt bleibt unübersichtlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der westdeutsche Schleppermarkt ist immer noch reich an Überraschungen. Sie begannen, als im Frühsommer vergangenen Jahres die Hochkonjunktur unerwartet umschlug. So wurde 1956 für viele Schlepperproduzenten ein unangenehmes Jahr. Die Zulassungen von neuen Schleppern im Bundesgebiet gingen von fast 100 000 im Jahre 1955 auf knapp 94 500 zurück – ein Rückgang, der auf den ersten Blick nicht so schwerwiegend erscheint. Es muß aber berücksichtigt werden, daß der inländische Absatz in den ersten vier Monaten 1956 so stark anlief, daß die Industrie noch ein Obersteigen der Zulassungen von 1955 erwarten konnte.

Im Januar 1957 kam die erste spürbare Reaktion der Industrie auf die veränderten Absatzverhältnisse: Einige große Firmen entschlossen sich zu einer Preisbindung der zweiten Hand. Dazu wurde von Produzenten erklärend gesagt, daß 1956 kaum ein inländischer Käufer seinen Schlepper zum regulären Listenpreis gekauft habe. Viele hätten den Angebotsdruck ausgenutzt und versucht, den Listenpreis herunterzuhandeln. Die ersten Firmen legten also im Januar ihren Händlern einen Revers vor, sich zu verpflichten, die Listenpreise einzuhalten und gebrauchte Schlepper nur zum amtlichen Schätzwert in Zahlung zu nehmen. Es dauerte aber einige Zeit, bis sich diese Preisbindung der zweiten Hand durchsetzte. Manche Firma, die hier den Schrittmacher spielte, mußte eine vorübergehende Absatzminderung in Kauf nehmen.

Inzwischen haben sie die meisten großen westdeutschen Schlepperproduzenten zur Einführung dieses Preisreverses entschlossen. Trotzdem scheint noch manches Loch offen zu stehen. Die Industrie klagt darüber, daß einige Käufer versuchen, die Schätzung des in Zahlung gegebenen Gebrauchtschleppers zu umgehen, um einen höheren Preis als den Taxwert zu erreichen. Das hat zwar für den Verkäufer des Gebrauchtschleppers unweigerliche Vorteile; es wird jedoch den Käufern von Gebrauchtschleppern ebenso sicher zum Nachteil: Weil sie oft den zu teuer in Zahlung gegebenen Altschlepper auch zu teuer kaufen.

Immerhin sieht es so aus, als beruhigten sich unter Einwirkung des Preisreverses die Marktverhältnisse, Scharf ist freilich der Konkurrenzkampf der etwa 25 westdeutschen Schlepperproduzenten noch immer. Zwei Ereignisse der jüngsten Zeit geben gute Anhaltspunkte: Einmal sind trotz gestiegener Lohn- und Materialkosten die ersten Preissenkungen für Schlepper eingetreten; das zweite Ereignis stimmt jedoch nicht so freudig, weil eine bekannte Firma sich wieder stärker zum alten hingewendet hat, zu Schleppern also, die eigentlich nicht mehr gekauft werden sollten, weil es längst modernere Bauarten gibt, die vielseitiger und zeitsparender zu verwenden sind. Die Fabrik hat ihr Programm der kleineren Typen aufgegliedert: Einmal in eine Reihe moderner Tragschlepper, zum andern in Zugschlepper herkömmlicher Art. Die Leitung des Unternehmens sagte mit einigem Bedauern, solange sich der Gedanke des modernen Tragschleppers nicht stärker durchsetze, müsse man eben auch das pflegen, was die Mehrzahl der Kundschaft verlange. Sie hatte festgestellt, daß in den Größenklassen bis zu 25 PS im vergangenen Jahr nur 20 v. H. moderne Tragschlepper abgesetzt wurden, aber 80 v. H. herkömmliche Zugschlepper. Und das nicht nur bei einer Firma, sondern ganz allgemein in Westdeutschland ...

Vielleicht ist für viele Landwirte der Sprung vom Gespann zum modernen Tragschlepper zu groß, vielleicht geht auch hier die Entwicklung nur Schritt für Schritt, also vom Gespann zum Zugschlepper und dann erst zum vielseitigen Tragschlepper. Aber alle Erklärungen ändern nichts an der Tatsache, daß sich der Tragschlepper nicht so rasch wie erwartet durchsetzt, und daß daher auch die Industrie gezwungen ist, beide Bauarten nebeneinander zu pflegen. Damit tritt allgemein eine Belastung ein, denn jede Typenvermehrung bedeutet für die Schlepperindustrie eine Kostenerhöhung. Wenn die Industrie trotzdem jeder Neigung des Marktes entgegenkommt, so zeigt dies, wie sehr der Kunde König ist. Es gibt zu viele Schlepperfirmen, die sich um den westdeutschen Markt eifrig bemühen.

Ein großes Unternehmen hat vor kurzem versucht, mit einigen Konkurrenten zu einer Typenaufteilung zu kommen. Die eine Firma sollte also nur solche Typen herstellen, die die Konkurrenzfirma nicht produziert. Wäre es zu dieser Absprache gekommen, hätte die Chance bestanden, in den betreffenden Firmen die Produktion in bestimmten Serien zu vergrößern und andere ganz abzubauen. Man ist aber zu keiner Einigung gelangt. Der westdeutsche Markt ist eben zu undurchsichtig. Niemand kann mit Sicherheit sagen, welche Typen künftig das beste und welche das schlechteste Geschäft bringen werden. So muß jede Firma fürchten, bei einer Typenaufteilung ausgerechnet jene Typen zu erwischen, die in nächster Zeit nicht mehr die gängigsten sind.

Es ist in der Tat gegenwärtig kaum möglich, vorauszusagen, wie sich der Markt entwickeln wird. 550 000 bis 600 000 Schlepper stehen jetzt etwa im Dienst der westdeutschen Landwirtschaft. Wie viele können noch eingesetzt werden? Mancher Schlepperproduzent nennt (mit allem Vorbehalt) Zahlen von 300 000 bis 400 000. Aber dieser „mögliche Absatz“ hängt eng von der konjunkturellen und strukturellen Entwicklung unserer Landwirtschaft ab. Es kann ja sein, daß kleinere landwirtschaftliche Betriebe andere Betriebe „aufstocken“ helfen und nur noch im Nebenerwerb genutzt werden. Hinzu kommt die andere Unbekannte über den Umfang des Ersatzgeschäfts. Wie viele Landwirte werden sich entschließen, an Stelle eines konventionellen Zugschleppers einen modernen Tragschlepper zu kaufen? Wie viele werden größere Maschinen brauchen?