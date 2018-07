–er, Lauf

Der holländische Italien-Reisende hätte auf der Fahrt durch das Rheintal wohl kaum die Bundesstraße zu einem Abstecher in das Schwarzwaldvorland verlassen, wenn er geahnt hätte, welches Erlebnis seinen Kindern dort bevorstand. Während einer kurzen Rast in Lauf bei Bühl streiften diese durch das Dorf. Blaß und verstört kehrten sie zu den Eltern zurück und erzählten, sie hätten ein Haus voller Totenschädel und Gerippe gesehen. Das war nun mitnichten eine Ausgeburt kindlicher Phantasie. Bei ihrem Streifzug durch Lauf hatten die Kinder in die Fenster der Anatomischen Lehrmittel-Anstalt geschaut, der einzigen Firma in der Bundesrepublik, die Schulen, Ausstellungen und Universitäten des In- und Auslandes mit anatomischem Anschauungsmaterial versorgt. Die Sensenmänner, die sie gesehen hatten, waren harmlose Nachahmungen aus Kunstharz.

Selbst bei den Arbeitern in der „Skelettfabrik“ hat es einige Zeit gedauert, ehe sie sich an ihre gespenstische Umgebung gewöhnten. Anfangs faßten sie die Knochen und Totenköpfe mit spitzen Fingern an. Heute macht es ihnen nichts mehr aus, ein Leben zwischen Knochengerippen zu verbringen. Für sie wurde die Anatomische Lehrmittel-Anstalt im Laufe der Zeit mehr zu einem keramischen Atelier denn zu einer Knochenkammer. Die einzelnen Knochen werden modelliert, getrocknet, geputzt, poliert und schließlich montiert. Aus 224 „Einzelteilen“ besteht ein menschliches Skelett – in Lauf kommt man jedoch mit 196 aus.

„Vorsicht – zerbrechlich!“ steht auf den Holzkisten, die täglich das Schwarzwalddorf verlassen. Sie gehen in das ganze Bundesgebiet, aber genauso nach der Schweiz, Südamerika und Afrika. Und trotzdem wissen noch nicht einmal alle Einheimischen, welch seltsame Fabrikation bei ihnen betrieben wird. Diejenigen aber, die im Bilde sind, sprechen nicht gern darüber. Monatlich werden in Lauf 25 bis 30 Skelette angefertigt. Ein komplettes „Knochengerüst in Luxusausführung“ kostet etwa 1000 DM, während die „Standardausführung“ schon für etwas mehr als 300 DM zu haben ist.

Wie im gut geführten Ersatzteillager einer Reparaturwerkstätte kommen im Laufener „Beinhaus“ die Knochenteile aus dem Trockenofen auf die Regale: hier die Schulterblätter, dort die Rippen, gesondert daneben die Schlüsselbeine, an Schnüren aufgereiht die Wirbel. Im Vorraum versammelt sich nach der Montage das leblose Heer der Knochenmänner und wartet auf den Versand. Ein Anblick, bei dem der Rotterdamer Reisende vor Schreck und Verblüffung die schon gestopfte Pfeife anzuzünden vergaß.