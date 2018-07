Inhalt Seite 1 — Was ist ein IBUZ? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Münter

Hier ist die Formel, auf die es ankommt: n > O. Wer den wahrhaft alarmierenden Sinn dieser Formel versteht, braucht nicht weiterzulesen; ist nicht betroffen; er würde es ja dank seiner naturwissenschaftlichen Vorbildung nie dazu kommen lassen, daß in seinem Arbeitsbereich n einmal dem Werte Null zustrebte. Falls aber meinem Leser die Formel gar nichts sagt, dann sollte er wenigstens so lange weiterlesen, bis er sich getroffen fühlt. Er möge wissen: Etwaige Ähnlichkeiten der hier geschilderten Gremien mit Unternehmungen unseres bundesdeutschen Alltags sind keineswegs zufällig, sondern durchaus beabsichtigt.

Der Techniker oder Physiker versteht unter dem griechischen Buchstaben Η (Eta) den Wirkungsgrad einer Maschine: das Verhältnis der abgegebenen zur aufgenommenen Leistung. Er ist unablässig besteht, den Wirkungsgrad der von ihm geschaffenen Anlagen zu verbessern. Außerhalb von Wirtschaft und Technik dagegen ist der Begriff des Wirkungsgrades – und erst recht seine Überwachung – so gut wie unbekannt. Würde man nicht allein bei Maschinen, sondern auch bei Institutionen die Frage nach dem Verhältnis des Erfolges zum Aufwand mehr in den Vordergrund stellen, als dies bisher geschehen ist, so könnte man viel Geld sparen. Und zwar unser Geld. Denn nur Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar von öffentlichen Geldern leben, können es sich leisten, ihren Wirkungsgrad souverän zu vernachlässigen, ohne daß sich jemand sonderlich darum kümmerte.

In jedem Gemeinwesen stellen sich von Zeit zu Zeit unhaltbare Zustände ein. Derjenige, der dafür verantwortlich ist – will sagen, der dafür bezahlt wird –, daß solche unhaltbaren Zustände beseitigt werden, pflegt sie zunächst einmal zu bagatellisieren. Wenn er damit keinen Erfolg mehr hat, wenn ihm auch niemand mehr seine Versicherung abnehmen will, daß nach der Statistik im Auslande noch viel unhaltbarere Zustände herrschten, dann greift heute bei uns der Verantwortliche zu einem unfehlbaren Mittel, die öffentliche Kritik zu beschwichtigen: Er ruft – je nach Art der zu beschäftigenden Personen – einen Ausschuß, einen Arbeitskreis, einen Rat, einen gemeinnützigen Verein, kurz, irgendein Institut zur Bekämpfung der unhaltbaren Zustände (IBUZ) ins Leben.

Das genügt vollauf. Der Verantwortliche, kann hinfort mit gutem Gewissen darauf hinweisen, daß von seiner Seite ja durch die Schaffung eines solchen Instituts alles nur Menschenmögliche zur Bekämpfung der unhaltbaren Zustände geschehen sei.

Arbeitsfähig ist das IBUZ damit natürlich noch nicht; es braucht vor allem noch einen Schirmherrn. Schirmherr kann werden, wer einen klingenden Titel – möglichst mit dem Zusatz „a. D.“ – aufzuweisen hat und von der Existenz unhaltbarer Zustände keinerlei Kenntnis besitzt. Ist ein Schirmherr gefunden, so schreitet der Vorstand des IBUZ zur Wahl des Präsidenten. Dann mietet das Institut repräsentative Büroräume, stellt relativ hochbezahltes Personal ein, beschafft modernste Büromaschinen, läßt Briefbogen mit dem Namen des Schirmherrn drucken und veranstaltet eine Pressekonferenz, auf der die Öffentlichkeit mit den hehren Zielen des IBUZ bekannt gemacht wird. Anschließend unternehmen die prominenten Mitglieder des Instituts Studienreisen ins Ausland, um sich an Ort und Stelle von den dort getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung unhaltbarer Zustände zu überzeugen, oder der Präsident des IBUZ erhält den akademischen Grad oder Titel irgendeiner Universität; er beruft vielleicht einen jungen Akademiker zu seinem persönlichen Referenten oder macht sonstwie von sich reden. Alle diese Ereignisse werden von der Pressestelle des IBUZ den Tageszeitungen mitgeteilt und von diesen in gebührender Aufmachung veröffentlicht.

Von Zeit zu Zeit hält der Präsident im Interesse der Publicity eine Rede, in der er die längst bekannten Ursachen der unhaltbaren Zustände schonungslos aufzeigt und unter Hinweis auf die – für die Zuhörer nicht kontrollierbaren – Aufwendungen des Auslandes gewaltige Summen zur Bekämpfung der unhaltbaren Zustände fordert. Natürlich denkt niemand daran, ihm diese Summen zu bewilligen, und ebensowenig denkt der Präsident daran, zur Erlangung dieser Beträge etwas zu riskieren oder gar darum zu kämpfen. Er fordert nur. Wer es in der freien Wirtschaft nicht versteht, sich die Geldmittel zum Betriebe seines Unternehmens zu verschaffen, gilt als unfähig; bei den Instituten zur Bekämpfung unhaltbarer Zustände gelten andere Maßstäbe.