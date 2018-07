CDU-Sieg: Eindeutiger Sieger bei den Bundestagswahlen war die CDU/CSU. Die „Kanzler-Partei“ errang die absolute Mehrheit und 270 Mandate. Die SPD erhielt 169 Mandate, genug, um Verfassungsänderungen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, verhindern zu können. Außer den beiden Großen verbleiben nur noch FDP (41 Mandate) und DP (17 Mandate) im Bundestag.

UNO verurteilt Moskau: 60 Mitglieder der UNO stimmten für eine Resolution, die die blutige Niederwerfung des ungarischen Aufstands verurteilt. Die Delegierten Indiens und Ceylons hatten vorgeschlagen, statt „verurteilt“ „bedauert“ zu sagen, waren damit aber nicht durchgedrungen. Indien, Ceylon, Afghanistan, Ägypten, Indonesien, Nepal, Saudiarabien, Syrien, Jemen und Finnland enthielten sich der Stimme, alle Ostblockstaaten, sowie Jugoslawien stimmten dagegen. Der Präsident der UN-Vollversammlung, der thailändische Prinz Wan wurde beauftragt, sich in Moskau und Budapest um eine Lösung der Ungarnfrage zu bemühen. Die Abstimmung ist ein Sieg des Westens, aber auch eine Niederlage des „Kolonialismus“, denn viele neutrale Länder verdammen. das sowjetische Vorgehen gegen Ungarn aus den gleichen Gründen wie den englisch-französischen Angriff auf Ägypten und den französischen Feldzug in Algerien.

*

Titos Geschenk an Polen: Unbeeindruckt von Bonner Protesten hat Tito seine Zusage, den polnischen Standpunkt in der Frage der Oder-Neiße-Linie zu unterstützen, noch einmal in aller Form in einer gemeinsamen polnischjugoslawischen Erklärung bekräftigt. In der gleichen Erklärung heißt es auch, daß „jede Lösung des Problems der Wiedervereinigung ... von der Tatsache des Bestehens zweier deutscher Staaten ausgehen müsse“. Bei künftigen Grenzverhandlungen kann also Warschau jetzt mit der Unterstützung Belgrads rechnen, und Pankows Prestige ist durch Titos Bekenntnis zur Moskauer These von der Existenz zweier deutscher Staaten gestärkt worden. Bonn hat seinen Botschafter in Belgrad zur Berichterstattung zurückberufen und überlegt, was nun zu tun sei. Was immer bei diesen Oberlegungen herauskommt, den Eindruck einer Schlappe seiner Ostpolitik wird Bonn kaum verwischen können. Diplomatische oder wirtschaftliche Druckmittel würden diesen Eindruck nur verstärken.

Gomulka und Kadar kommen sich näher: Schrittweise und unauffällig vollzieht sich in Polen eine Links- und in Ungarn eine Rechtsbewegung mit dem Ziel einer „mittleren Linie’: moskaufreundlicher als die polnische Oktoberrevolution und weniger moskauhörig als das bisherige Kadarregime. Für den Linksruck in Polen war die Unterdrückung der liberalen Studentenzeitung „Po Prostu“ kennzeichnend. Einst sah Gomulka in dieser Zeitung einen Bundesgenossen gegen die Stalinisten, heute belastet sie in seinen Augen das Verhältnis Polens zu Moskau. Umgekehrt möchte Kadar den Ruf einer Marionette Moskaus loswerden und seine Regierung „nach rechts“ erweitern. Drei ungarische Rechtspolitiker, darunter der frühere Abgeordnete der Kleinlandwirte-Partei Miklas Szabo sind aus Österreich nach Ungarn zurückgekehrt, wie man vermutet auf Einladung Kadars. Aus Wien verlautet ferner, daß Kadar einen der aktivsten und verhaßtesten Stalinisten, den Staatsminister Marosan unter Polizeiaufsicht gestellt habe,

*

Revolution in Siam: Der Oberbefehlshaber der Thailändischen Armee Sarit Tharanat stürzte die Regierung Pibul Songgram ohne Blutvergießen und mit Einverständnis Königs Phumiphol. Sarit Tharanat war erst vor drei Wochen vom Posten des Verteidigungsministers zurückgetreten. Er ist Anhänger einer gutnachbarlichen Politik mit dem kommunistischen China, erklärte aber, an der außenpolitischen Linie Thailands werde sich nichts ändern. Auch das Hauptquartier der Südost-Pazifik-Organisation SEATO will er in Bangkok belassen. Sirius, 19. 9. 57