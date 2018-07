Soll die Mittelstandsförderung aus dem Stadium der Überlegung in das der Verwirklichung übergeführt werden, so wird man nicht zuletzt auch die Kombinationsmöglichkeiten von öffentlichen Mitteln mit Kapitalmarktmitteln im Auge behalten müssen, um einerseits die Zinsbelastung der zu fördernden Betriebe herabzusetzen und andererseits den Wirkungsgrad der verfügbaren öffentlichen Gelder zu erhöhen. Dieser Satz findet sich im Geschäftsbericht der Industriekreditbank AG, Düsseldorf, für das Jahr 1956/57 (30.3.). Eine der wichtigsten Aufgaben der Bank ist es, den Kreditbedarf der nichtemissionsfähigen Betriebe zu decken; außerdem wird sie in die Vergabe der aus öffentlichen Kreditprogrammen stammenden Mittel eingeschaltet. Zur Zeit hat die Bank die unterschiedlichen Richtlinien von etwa 70 Kreditprogrammen zu beachten, die sich zum Teil noch in verschiedenen Tranchen unterteilen. Das bringt nicht nur für das Institut eine Menge komplizierter Arbeiten mit sich, sondern verlangt auch von den Kreditnehmern eine große Zahl während der Laufzeit der Kredite zu erstattender Meldungen. Es ist offensichtlich keine reine Freude, Nutznießer eines öffentlich geförderten Kredits zu sein.

Die Industriekreditbank hat auch im Berichtsjahr den Kreditbedarf der mittelständischen Wirtschaft nicht im entferntesten decken können. An diesem Zustand wird sich in absehbarer Zeit kaum etwas ändern, denn man kann sich nicht vorstellen, daß die neue Bundesregierung angesichts der wachsenden Dauerverpflichtungen in der Lage sein wird, die Bereitstellung öffentlicher Mittel zur Mittelstandsförderung wesentlich zu erhöhen, zumal das Allgemeine Kriegsfolgengesetz weitere erhebliche Verpflichtungen im Gefolge hat. Der gestoppte Zufluß öffentlicher Gelder hat die Industriekreditbank in diesem Frühjahr veranlaßt, eine Emission zu marktgerechten Konditionen (50 Mill. DM; acht v. H., Ausgabekurs 98 v. H.) herauszubringen und auf dieser Basis Kredite zu gewähren. Bei der Vergabe dieser Kredite zeigte sich, so stellt das Institut ausdrücklich fest, daß der Kreis der Betriebe, die infolge überdurchschnittlicher Rationalisierungsmöglichkeiten oder besonders günstiger Entwicklungslinien marktgerechte Zinssätze auf sich nehmen, größer ist, als vielfach vermutet wurde. Daher konnte bei der Kreditvergabe aus dem Erlös der Anleihe nur ein Teil der kreditsuchenden Betriebe berücksichtigt werden. Wenn auch zugegeben werden muß, daß auf diese Weise das Problem einer besseren Kreditversorgung der mittelständischen Wirtschaft nicht allein zu lösen ist, so sollte die Bank doch zunächst auf diesem Wege weiter gehen. Der sich auflockernde Kapitalmarkt und die sich leise andeutenden Möglichkeiten einer Zinssenkung mögen einen solchen Entschluß erleichtern. Da eine neue Anleihe der Industriekreditbank einer großen Anzahl nichtemissionsfähiger Betriebe zugute kommen würde, sollte der Kapitalmarktausschuß ihr in der Reihenfolge eine gewisse Vorzugsstellung einräumen.

Das mittel- und langfristige Kreditengagement der Industriekreditbank erhöhte sich in der Berichtszeit auf 791 (769) Mill. DM. Das gesamte Kreditvolumen stellte sich auf 872 (868) Mill. Die Bilanzsumme war mit 1096 (1086) relativ wenig verändert. Der auf den 1. Oktober einberufenen oHV wird die Verteilung von 7 (6) v. H. Dividende vorgeschlagen. Die Aktien des Instituts werden mit etwa 124 v. H. gehandelt. (AR.-Vors. Geheimrat Dr. h. c. Ludwig Kastl, Nürnberg. Vorst.-Vors. Dr. Wilhelm Bötzkes, Düsseldorf.) -d t.

Bei der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G., Hamburg, erhöhte sich 1956 die Zahl der Versicherten um 29 478 auf 431256. Dies war das beste Ergebnis seit der Währungsreform. Im laufenden Jahr ist eine weitere Bestandsausweitung auf 445000 eingetreten. Mit einem Satz von 1,74 v. H. des Jahresanfangsbestandes ist die Zahl der freiwilligen Kündigungen auf das tiefste Niveau seit Gründung des Vereins zurückgegangen. Das finanzielle Ergebnis ermöglichte es, für versicherungstechnische Rückstellung eine Mehrzuweisung von 0,75 und für die Schadenrückstellung von 0,51 vorzunehmen.