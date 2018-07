H., La Paz, im September

Seit den 15. Dezember vorigen Jahres kam die Wirtschaft Boliviens zu den freiesten Volkswirtschaften der Welt gerechnet werden. Mit der Durchführung des von amerikanischen Sachverständigen aufgestellten Währungsstabilisierungsplanes wurden sämtliche Staatskontrollen einschließlich der Devisenkontrolle abgeschafft. Sowohl die Wareneinfuhren als auch die Ausfuhren sind vollkommen frei und nicht mehr dem Lizenzsystem unterworfen. Die Währung ist einigermaßen fest, wenngleich im Laufe der letzten Wochen der Dollarkurs wieder langsam im Steigen begriffen ist und heute mit 8700 Bs. je Dollar notiert wird, gegenüber dem im Dezember 1956 festgesetzten Stabilisierungskurs von 7 750 Bs., der aber infolge des Produktionsrückganges der Bergwerke leider nicht gehalten werden konnte.

Die Preise, vor allem die Lebensmittelpreise, die von der Regierung subventioniert wurden, stiegen zunächst sehr scharf – das Brot z. B. um das Zehnfache –, wogegen die zum Ausgleich angeordneten Lohnerhöhungen nicht ins Gewicht fielen. Die zunächstlokal aufgetretenen Streikshatten politischen Charakter und wurden sofort durch das Eingreifen von Staatspräsident Dr. Hernan Siles Zuazo abgeblasen. Es hat sich gezeigt, daß die Bevölkerung mit Ausnahme einer kleinen Minorität geschlossen hinter dem Präsidenten steht und die Stabilisierung befürwortet – trotz der wirtschaftlichen Opfer, die sie mit sich bringt.

Das Ende der Inflation wurde durch die Bereitstellung eines Stabilisierungsfonds in Höhe von 20 Mill. US-$ seitens des Internationalen Währungsfonds und durch das Unterbinden weiterer Papiergeldemissionen erreicht. Der Geldumlauf ist auf Basis des festgesetzten Kurses voll durch Dollars gedeckt. Es wird sich hieran auch nichts ändern, solange Amerikaner die Verwaltung der Zentralbank überwachen und auf „Kontrollposten“ im Finanzministerium und Wirtschaftsminsterium verbleiben.

Das drastische Beschneiden der Notenemission hat allerdings einige Deflationserscheinungen im Gefolge. Eine starke Geldknappheit macht sich bemerkbar, wodurch die Großhandels- und Kleinhandelsumsätze um 50 bis 80 v. H. (je nach der Branche) zurückgingen. Das gleiche Bild zeigt sich in der einheimischen Industrie. Der Importhandel, der vor gewissen Absatzschwierigkeiten steht, die sich aber bereits mildern, disponiert sehr vorsichtig. Verschärft wird die Absatzkrise dadurch, daß die Verbraucher, die eine allgemeine Preissenkung erwarten, nur ihren dringendsten Bedarf decken, abgesehen davon, daß die Kaufkraft der großen Masse der Bevölkerung nur für die Deckung ihres Bedarfs an Lebensmitteln ausreicht.

Es werden im Laufe der nächsten Zeit zahlreiche Handelsfirmen, die auf schwachen Füßen stehen, verschwinden, was in Anbetracht der Übersetzung des Handels nur zu begrüßen ist, insbesondere bei den Neugründungen aus den letzten Jahren, die durch ihre „Verbindungen“ und „Beziehungen“ aus dem Einfuhrlizenzsystem und aus der Differenz zwischen dem damaligen offiziellen Kurs und dem Schwarzkurs Nutzen gezogen haben. Diesen Firmen wurden die Privilegien nun plötzlich entzogen.

Es ist anzuraten, daß die westdeutschen Exporteure in der Auswahl ihrer bolivianischen Kunden und in der Kreditgewährung heute vorsichtiger sein sollten als zu der Zeit des Importlizenzsystems. Eine Lizenz gab dem Importeur damals Anrecht auf Devisen zum offiziellen Kurs von 191,90 Boliviano je Dollar, der trotz der Preiskontrollen einen hohen Verdienst sicherte. Zahlungsverzögerungen waren im allgemeinennicht auf die Zahlungsunfähigkeit des Importeurs zurückzuführen, sondern auf die Devisenknappheit der Zentralbank. Heute liegen die Verhältnisse gerade umgekehrt. Ein Devisenmangel existiert nicht mehr. Die Banken sind in der Lage, jeglicher Dollarnachfrage sofort nachzukommen. Dagegen hat der Importeur heute zum Kurs von 8700 Bs Summen bereitzustellen, die die früher notwendigen um ein Vielfaches übersteigen. Hinzu kommen die erhöhten Importzölle. Die Finanzierung von Importgeschäften erfordert Anstrengungen, denen nur kapitalkräftige Firmen gewachsen sind. Während also ein Transfer-Risiko nicht mehr vorhanden ist, ist das Risiko daher erheblich auf Privatkredite gewachsen.

Um nicht zu falschen Schlußfolgerungen zu kommen, soll besonders betont sein, daß aus den erwähnten Umständen auf keinen Fall die Zweckmäßigkeit einer Krediteinschränkung an seriöse Firmen abgeleitet werden darf, im Gegenteil: auf die Dauer sind es gerade die seriösen Unternehmungen, die von der Währungsstabilisierung und der Einführung der freien Wirtschaft profitieren. Die freie Wirtschaft bringt eine Verschärfung der Konkurrenz ausländischer Lieferfirmen auf dem bolivianischen Markt mit sich. Der bolivianische Importeur sieht mehr denn je auf Preise und günstige Zahlungsbedingungen, und da er jetzt unbeschränkte Einfuhrmöglichkeiten hat und frei disponieren kann, werden nur die Lieferanten im Geschäft bleiben, die wettbewerbsfähig sind. Die in vergangenen Jahren hin und wieder gemachten schlechten Erfahrungen im Bolivien-Geschäft sollte kein Anlaß sein, diesen Markt weiterhinallzu skeptisch zu betrachten. Die Wirtschaftslage und insbesondere die Devisenlage haben sich seit dem 15. Dezember 1956 grundlegend geändert.