Es ist sicherlich ein schwerer Gang für einen angesehenen Bankier, wenn er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aufsichtsrats einer mit seinem Hause über Generationen hinweg befreundeten Gesellschaft deren Hauptversammlung mitteilen muß, daß das Gericht ein Konkursverfahren eingeleitet hat. In einem solchen Augenblick vermag, er nichts zu bieten als Verluste und Enttäuschungen; er kann keine Hoffnungen mehr erwecken, denn das Schicksal des Unternehmens ist entschieden, und dennoch muß er um Vertrauen werben, denn darauf beruht seine Existenz als Bankier. Vor diese sicherlich sehr schwierige Lage sah sich der Geschäftsinhaber der Berliner Handels-Gesellschaft, Dr. von Schwartzkoppen, in der HV der Siemens-Glas AG, Wirges, gestellt.

Es ist nicht weiter erstaunlich, daß Aktionäre die Frage aufwarfen, ob es notwendig war, die recht stattlichen Reserven in Gestalt eines Wertpapierdepots, über die Siemens-Glas auch noch nach der Vertreibung aus Mitteldeutschland verfügte, zu verwirtschaften. Mit allem Recht erwiderte hierauf von Schwartzkoppen, daß man dies mußte, denn wie sollte man den Wiederaufbau sonst finanzieren, wenn nicht durch den Einsatz der Reserven, die schließlich für solche Zwecke gebildet worden sind? Tatsache ist, daß die Mittel nicht ausreichten, um Siemens-Glas den An-Stand an den technischen Stand der Konkurrenz gewinnen zu lassen. menschliche hinzu, wie menschliche Unzulänglichkeiten (es konnte jahrelang kein kaufmännisches Vorstandsmitglied gewonnen werden), dann aber auch Unglück und Rückschläge, wie sie meist eintreten, wenn ein Stern im Sinken ist. Die Hauptaktionäre waren nicht bereit, dem Unternehmen neue Mittel zuzuführen. Es war unmöglich, am offenen Markt eine Kapitalerhöhung durchzuführen (die Gesellschaft arbeitete ja mit Verlusten), auch sonst fand sich niemand, der sich an dem Unternehmen beteiligen wollte. Mühe hat sich der AR nach dieser Richtung hin zur Genüge gegeben.

Warum aber, und dies ist die zweite wesentliche Frage, wurde die Unmöglichkeit, das Unternehmen zur Wirtschaftlichkeit zu bringen, nicht zu einem Zeitpunkt erkannt, wo vielleicht noch etwas zu retten war? Dazu ist vieles zu sagen. Weil Siemens-Glas kein kaufmännisches Vorstandsmitglied fand, ließ sich das Unternehmen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beraten. Sie richteten die Buchhaltung ein und überprüften die Kalkulationen. Noch im Herbst vergangenen Jahres erstattete eine renogutachten. Es ließ die Hoffnung für berechtigt erscheinen, daß Siemens-Glas vor der Schwelle der Rentabilität stünde. Im Frühjahr aber geriet die Gesellschaft in eine häßliche Liquiditätsklemme. Die Hausbank, die Berliner Handels-Gesellschaft, sprang nochmals ein. Sie veranlaßte daraufhin erneut eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung. Diesmal aber zeigte sich, daß die Abschreibungssätze, die bisher angewandt wurden, nicht ausreichten. Sie berücksichtigten lediglich den technischen, aber keineswegs den wirtschaftlichen Verschleiß veralterter Maschinen. Weiterhin zeigte sich, daß auf die Vorräte größere Sonderabschreibungen notwendig wurden. Eine auf Grund dieser Feststellung aufgestellte Zwischenbilanz ergab, daß das halbe Aktienkapital verloren war. Damit aber war die Verwaltung gehalten, Anzeige gemäß § 33 des Aktiengesetzes zu erstatten.

Der AR war sich dabei völlig im klaren, daß nunmehr der Run auf die Gesellschaft begann. Der Entschluß zur Anzeige war daher schwer, aber entscheidend war für den AR letzten Endes die Erkenntnis, daß sich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aus eigenen Kräften nicht mehr erreichen ließ und die Feststellung, daß niemand bereit war, Millionen in das Unternehmen hineinzustecken. Naturgemäß fragt sich jeder in einem solchen Augenblick, ob die öffentliche Hand einspringen soll. Von Schwartzkoppen verneinte dies. Da; Land vermag zwar Überbrückungskredite zu geben, aber es geht nicht an, es an einem Unternehmen zu beteiligen, das in der Marktwirtschaft nicht zu existieren vermag. Erleichtert wurde der Entschluß, das Werk aufzugeben, durch die Überlegung, daß es besser ist, einen solchen Schritt in der Hochkonjunktur bewußt zu unternehmen, als in Zeiten der Depression zu ihm gezwungen zu werden. Es gilt dies zumindest im Hinblick auf das Schicksal der Arbeiter, die heute verhältnismäßig leicht untergebracht werden können. Für sie besteht im übrigen die Hoffnung, daß irgend jemand aus der Konkursmasse die Werkanlagen erwirbt und in ihr eine wirtschaftliche Fertigung betreibt.

Solche Überlegungen aber sind naturgemäß kein Trost für die Aktionäre. Ihnen war durch die Gestaltung der Tagesordnung die Möglichkeit zur Kritik gegeben worden. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Sieben Stunden lang zog sich die HV hin. Die Verwaltung beantwortete alle Fragen, ohne sich zu schonen. Von Schwartzkoppen erläuterte den einschränkenden Vermerk des Wirtschaftsprüfers, der nicht das Bilanzwerk, sondern Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung betraf. Die Feststellung der Bilanz fiel den Aktionären nicht leicht. Von 86 882 abgegebenen Stimmen sprachen sich für diesen Antrag nur 43 590 aus. (13 518 Neinstimmen und 29774 Enthaltungen.) Der Entlastungsantrag machte den Aktionären ebenfalls Schwierigkeiten. Er war von der Verwaltung gestellt worden, da ohne ihn das Recht der Aktionäre, zu kritisieren, nicht wirksam werden konnte. Die Verwaltung gab aber ihr Einverständnis zu einer Verschiebung der Abstimmung bis zur nächsten HV. Der turnusgemäß aus dem AR ausscheidende Dr. von Schwartzkoppen wurde wiedergewählt.

Eines verdient festgehalten zu werden: Die Aktionäre haben gefragt und kritisiert; sie haben abgestimmt, wie sie es für richtig hielten. Es war aber unter ihnen niemand auch nur einen Augenblick ungerecht. Die Aktionäre haben vom Staat nichts verlangt, was ihnen als Besitzer eines Risikopapiers nicht zugestanden hätte. Damit aber haben die Aktionäre von Siemens-Glas ein Beispiel gegeben, das man bei einer Beurteilung von gewichtigeren Fällen nicht aus den Augen lassen, sondern als Maßstab anlegen sollte. W. R.