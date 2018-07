Von der Geschäftsleitung der Hüttenwerk Oberhausen AG werden die Mutmaßungen über eine Dividendenerhöhung von acht auf neun v. H. als verfrüht bezeichnet, zumal die Ergebnisse der beiden letzten Monate des am 30. September ablaufenden Geschäftsjahres 1956/57 noch nicht vorliegen. Der Ton der Ausführungen klang jedoch optimistisch. Es wurde als möglich hingestellt, daß das ablaufende Geschäftsjahr ein etwas besseres Ergebnis zeigen werde als das vorangegangene Geschäftsjahr 1955/56, das eine Erhöhung der Dividende von sechs auf acht v.H. zuließ. Zu den ebenfalls zirkulierenden Gerüchten über eine evtl. Kapitalerhöhung wurde bemerkt, daß z. Z. ein Bedarf für neues Kapital nicht vorliegt. Der Umtausch von Aktien der Bergbau AG Neue Hoffnung in HOAG-Aktien ist zu etwa 70 v. H. erfolgt.

Die Wm. Klöpper AG, Hamburg, hat von der Kaufhof AG die Union Mode Großhandels GmbH, Köln, erworben. Das Grundkapital der Kölner Gesellschaft beträgt 2 Mill. DM; das AK der Wm. Klöpper AG mit 2,02 Mill. macht nur wenig mehr aus. Mit dieser Transaktion will das Hamburger Unternehmen sein Interessengebiet nach West- und Süddeutschland ausdehnen. Die Auswirkungen des Erwerbs auf die Dividendenzahlungen lassen sich naturgemäß heute noch nicht abschätzen. Für 1955 und 1956 schüttete Klöpper nur je fünf v. H. aus. Das Hauptaktivum der Gesellschaft ist das große in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes gelegene Gebäude. (Der Kurs für die Klöpper-Aktien ist seit dem 31. Dezember 1956 von 94 auf 141 gestiegen.)

Auf der oHV der Berliner Maschinenbau-AG vormals L. Schwartzkopff, Berlin, schlug ein Aktionär vor, aus dem in 1956 ausgewiesenen Reingewinn von 0,15 Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 0,17 Mill. erhöht und der auf Vorschlag der Verwaltung vorgetragen wird, die rückständigen Dividenden auf die 267 000 DM Vorzugsaktien von je sechs v. H. auszuschütten. Nach seiner Auffassung wäre es auch möglich gewesen, die in der Bilanz mit rd. 90 000 DM ausgewiesenen Wertpapiere zu verkaufen, um auf diese Weise Gelder für die Vorzugsaktiendividende zu beschaffen. Vom AR wurde dieser Vorschlag als abwegig bezeichnet. Die Dividendenfrage, auch für die Vorzugsaktien, sei noch nicht erörtert worden und der Verkauf der Wertpapiere zu diesem Zweck wegen der steuerlichen Bestimmungen nicht sinnvoll. Auf Anfrage teilte der Vorstand mit, daß die Gesellschaft Ostgeschäfte mit Rumänien und der sowjetischen Besatzungszone gemacht habe. Der bisherige AR-Vorsitzende, Alfred Broege (Geschäftsinhaber der Berliner Handels-Gesellschaft, Berlin), und sein Stellvertreter, Hermann Wieland, verzichteten auf die Wiederwahl. An ihre Stelle traten Bankier Hans Wilhelm von Tümpling (Gesch. Inh. der Berliner Handels-Gesellschaft) und Dir. Werner Hennig (Berliner Disconto Bank AG). Vorstand: Dr. Wilhelm Hoechstetter, Gust. Ad. Welge.

Nicht monatlich, sondern jährlich. In der zu unserem Artikel „Gekoppelte I. Hypothek“ gehörenden Tabelle (erschienen in der Ausgabe Nr. 38 v. 9. 57) ist ein bedauerlicher Safzfehler enthalten. In der Überschrift zur ersten Zahlenreihe muß es „jährliche Belastung“ und nicht „monatliche“ heißen.