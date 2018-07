Der Artikel in der ZEIT vom 12. September 1957 über „Eigenheim-Finanzierung“ ist leider unzureichend. Ohne auf andere Dinge einzugehen, empfehle ich, die Bedingungen der Bausparkassen aufmerksam zu prüfen. So zum Beispiel die Bestimmungen über die Anwartschaft, die nicht nur eine vierzigprozentige, sondern auch eine fünfundzwanzigprozentige Ansparsumme vorsehen. – Wichtig ist aber – was die Bausparkassen leider nicht deutlich genug betonen –, daß sich die Beleihungsgrenze nicht nach den tatsächlichen Baukosten richtet. Sie liegt tatsächlich weit darunter (bei hochwertigen Bauten bei etwa 35 DM für den Kubikmeter umbauten Raumes, während die Kosten dafür heute zwischen 80 und 100 DM liegen). Nur die Grundstückskosten werden entsprechend ihrer Höhe beliehen. Der Bauherr muß also erhebliche eigene Mittel aufbringen, um die Differenz zwischen Beleihungsgrenze und tatsächlichen Baukosten zu überbrücken. Darauf muß mit Nachdruck hingewiesen werden. S., Goslar.

Antwort: In dem Artikel über die Möglichkeiten des Bausparens konnten nicht alle Varianten berücksichtigt werden. Wir haben uns darauf beschränkt, die Technik des Normalfalles zu demonstrieren. Dabei sind natürlich etliche Probleme unberücksichtigt geblieben oder nur gestreift worden. In unserem Beispiel legten wir einen Teilfinanzierungstarif zugrunde, der vorsieht, daß mindestens 40 v. H. der Vertragssumme angespart werden müssen. Wenn Sie darauf hinweisen, daß unter Umständen auch 25 v. H. als Ansparsumme genügen, dann denken Sie offensichtlich an einen anderen Tarif, den einige private Bausparkassen eingeführt haben. Seine Technik sieht so aus:

Beispiel: Abgeschlossen wird ein Bausparvertrag über 20 000 DM. Davon gehen 8000 DM auf die I. Hypothek, deren Beschaffung einige Bausparkassen dann vertraglich übernehmen. 25 v. H. von 20 000 = 5000 DM werden angespart (sind also Eigengeld), 7000 DM werden von der Bausparkasse als Bauspardarlehen zur Verfügung gestellt.

Sind Sie in der Lage, sich die I. Hypothek (zu besonders günstigen Bedingungen) selbst zu besorgen bzw. wird die Beschaffung von einer dritten Stelle übernommen, kommt der Teilfinanzierungstarif in Frage. Nach unserem Beispiel würde dann nämlich der Bausparvertrag nur über 12 000 DM abgeschlossen; davon sind dann 40 v. H. = 4800 DM anzusparen, also 200 Mark weniger als beim anderen Tarif.

Beleihungsgrenze: Ohne Zweifel ist sie ein Faktor, der oftmals zur Enttäuschung Anlaß gibt. Deshalb haben wir in unserem Artikel ausdrücklich auf die Notwendigkeit ausreichenden Eigenkapitals aufmerksam gemacht. In dem Beispiel wurde absichtlich „sehr solide“ finanziert, nämlich mit 40 v. H. Eigengeld. Dabei ist davon ausgegangen worden, daß unter normalen Umständen etwa 60 v. H. der effektiven Bau- und Bodenkosten beleihungsfähig sind. Problematisch wird de Beleihung allerdings bei dem Tarif mit der 25prozentigen Anzahlung, zumal wenn das Grundstück, auf dem das Gebäude errichtet werden soll, bereits fremdfinanziert ist. Dann kann es allerdings vorkommen, daß die Beleihungsgrenze niedriger als 60 v. H. festgesetzt werden muß. Sie verschiebt sich aber nach oben, wenn öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, weil diese grundsätzlich hinter der II. Hypothek rangieren.