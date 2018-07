Daß die vorsichtige Einschätzung der allgemeinenwirtschaftlichen Lage und besonders der eigenenGeschäftsaussichten, wie sie das Haus Siemens zu Beginn des Jahres (anläßlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für 1955/56) äußerte, keineswegs pessimistisch gemeint wir, sondern nur den unbestreitbaren Risiken der Investitionsgüterindustrie Rechnung trug, wurde kürzlich deutlich anläßlich des Besuches von vierzig leitenden Persönlichkeiten des deutschen Bankwesens in Berlin-Siemensstadt. Die Bankiers, die einer Einladung des Leiters der Zentral-Finanzverwaltung des Hauses Siemens, Dr. Adolf Lohse, gefolgt waren, erfuhren bei dieser Gelegenheit, daß sich das Inlandgeschäft auf hohem Stand gehalten habe und das Auslandgeschäft noch leicht gestiegen sei. Für das bevorstehende Geschäftsjahr 1957/58 seien wiederum größere Investitionen geplant, die aber nicht die Höhe der vergangenen Jahre erreichen würden. In absehbarer Zeit, 10 meinte Dr. Lohse, werde das Haus Siemens nicht an den Kapitalmarkt herantreten.

Die hinter dieser Mitteilung stehende gesunde Finanzlage in einer Zeit ständiger Kapitalmarktsorgen wurde auch ersichtlich in der HV der Siemens-Tochtergesellschaft Bergmann-Elektricitäts-Werke AG, Berlin. Diese von Kriegs- und Nachkriegsschäden besonders schwer getroffene Gesellschaft hat bisher die eigene Produktion noch nicht wieder aufnehmen können. Sie konnte aber vor einiger Zeit mit Hilfe von Mitteln, die ihr die Siemens-Schuckert-Werke AG zur Verfügung stellte, die Aktienmajorität der Heliowatt Werke Elektrizitäts-AG, Berlin, erwerben, als der frühere Großaktionär, die Elektrische Licht und Kraft AG, Köln, den überwiegenden Teil seiner Berliner Beteiligungen abließ. Seitdem stand das Bergmann-AK in Höhe von 1,0 Mill. DM in einem Mißverhältnis zu dem Heliowatt-AK von 2,3 Mill. DM. Jetzt hat die Bergmann-HV eine Kapitalerhöhung um 1,5 Mill. DM beschlossen, wovon Siemens rd. 1,4 Mill. DM gegen Aufrechnung einer Darlehensforderung übernommen hat, während die restlichen rd. 0,1 Mill. DM den freien Aktionären im Verhältnis 2 : 3 zum Kurs von 100 v. H. angeboten werden. Gleichzeitig konnte Dr. Lohse als AR-Vorsitzer auf Grund des günstigen Heliowatt-Abschlusses für 1956 nach Ablauf des gegenwärtigen Geschäftsjahres die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung ankündigen.

Bei Heliowatt ist 1956 die Reorganisation zum Abschluß gekommen. Während das Rundfunk- und Fernsehgeschäft auf die neu gegründete Nora Radio GmbH, Berlin, übertragen wurde, hat Heliowatt sich auf die Produktion von Elektrizitätszählern und Schaltapparaten spezialisiert und seine Umsätze so gesteigert, daß die Bilanz erstmalig einen Reingewinn von 0,15 Mill. DM ausweist. Er ermöglichte eine Anfangsdividende von 6 v. H., die zu über 90 v. H. der Bergmann-AG als Muttergesellschaft zufließt und deren Optimismus begreiflich macht. Das Haus Siemens aber kann mit Genugtuung feststellen, daß seine in den letzten Jahren zwei zunächst wenig aussichtsreich erscheinenden Unternehmen gewährte Finanzhilfe in verhältnismäßig kurzer Zeit nun doch einige Früchte zu tragen beginnt. G. G.