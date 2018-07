Die erste Dollar-Anleihe in der Bundesrepublik nach dem Kriege, die von der Petrofina S. A. in Brüssel (deutsche Quote 5 Mill. Dollar) kürzlich zum Verkauf angeboten wurde, ist bald nach Veröffentlichung des Angebotes überzeichnet worden. Allerdings haben zu diesem Ergebnis weniger die deutschen Wertpapiersparer als vielmehr anders Anlegergruppen beigetragen, denen offensichtlich sehr viel daran gelegen war, Dollarpapiere zu bekommen. Sie waren deshalb auch bereit, den relativ niedrigen Anlaufzins von 5,5 v. H. in Kauf zu nehmen. (Einzelheiten über die Anleihebedingungen haben wir in unseren Ausgaben vom 5. und 12. 9. veröffentlicht.) Der Kurs der noch nicht in der Börsenhandel eingeführten Papiere wird in Banckreisen auf 100 1/2 bis 101 v. H. geschätzt. u e