Kohle wird teurer: Die Bergbaugesellschaften des Ruhrgebiets werden den Kohlepreis ab 1, Oktober um 4,70 DM pro Tonne ab Zeche (den Kokspreis um 6,20 DM) erhöhen. Dem Bundeswirtschaftsminister Erhard kommt dieser Beschluß der Zechen äußerst ungelegen. Der Ruhrbergbau ist seinem Wunsch, die Preise mindestens bis November zu halten, nicht nachgekommen; sie hat sich jedoch bereiterklärt, die Erhöhung in zwei Etappen vorzunehmen. Es steht zu erwarten, daß durch diese Maßnahme das Preisgefüge auch in anderen Wirtschaftszweigen in Mitleidenschaft gezogen wird.

Syrische Lunte glimmt weiter: Zwei sowjetische Kriegsschiffe besuchten den syrischen Hafen Latakia und wurden jubelnd begrüßt. Einheiten der 6. US-Flotte kreuzten im östlichen Mittelmeer. Türkische Truppen halten nahe der syrischen Grenze Manöver ab, und die syrische Armee ließ die zur türkischen Grenze führenden Straßen und Brücken mit Sprengkammern versehen. Von den fünf Nachbarländern, welche die syrische Regierung befragt hat, ob sie sich „bedroht fühlten“, antwortete nur Irak klar verneinend. König Hussein von Jordanien sprach offen den Wunsch aus, das syrische Volk möge die gegenwärtige Regierung stürzen. König Saud brach seinen Kuraufenthalt in Deutschland vorzeitig ab, um in Damaskus mit dem syrischen Präsidenten Kuwatly zusammenzutreffen. Seine eilige Reise ist als Versuch zu deuter, den glimmenden syrischen Funken zu löschen, bevor es zu einer Explosion kommt.

Dulles lernt um: „Massive Vergeltung“ ist nicht mehr die letzte Mode der amerikanischen Verteidigung. Sie soll zwar als Abschreckung gegen einen sowjetischen Direktangriff beibehalten werden, daneben soll aber nach einer Äußerung von Dulles rund um den sowjetischenMachtbereich ein Ring von befreundeten Ländem gelegt und mit taktischen Atomwaffen ausgerüstet werden. Gegenüber der bisherigen Dullesschen These von der massiven Vergeltung, die darauf hinauslief, gar nichts zu tun oder den globalen Selbstmord auszulösen, ist die These von der „massiven Einkreisung“ eine Neuerung. Doch gibt sie keine Antwort auf die Frage, was geschehen soll, wenn die „befreundeten Nationen“ lieber neutral bleiben wollen oder wenn sie gar ins feindliche Lager übergehen. Die neue Stützpunktkette paßt gut zu der amerikanischen Bündnispolitik, aber die Einteilung des Atomkrieges in eine begrenzte und eine unbegrenzte Auseinandersetzung setzt voraus, daß die Sowjets mitmachen, was kaum anzunehmen ist. Dulles wird also seine neue Strategie noch einmat überprüfen müssen.

Abrüstung durch die Hintertür: Die Vereinigten Staaten werden ihre Streitkräfte bis zum Juni 1958 um weitere 100 000 Mann verringern, gab der amerikanische Verteidigungsminister Wilson bekannt. Weitere Truppenkürzungen werden möglicherweise im Dezember beschlossen. Künftig soll die Stärke der US-Streitkräfte 2,6 Millionen Mann betragen. Am stärksten von der Kürzung betroffen ist das Heer. Die im Ausland stationierten amerikanischen Truppen sollen von ihr indessen „nicht wesentlich berührt“ werden. Die amerikanische Truppenverringerung folgt der bereits im Frühjahr angekündigten Kürzung der britischen Streitkräfte. In beiden, Fällen wurde die Notwendigkeit von Einsparungen als Grund angegeben. Auch die Sowjets haben bereits vor längerer Zeit die Stärke ihrer Truppen verringert. Ganz offensichtlich stehen die Großmächte unter dem Zwang, aus wirtschaftlichen Gründen auch ohne ein formelles Abrüstungsabkommen ihre Ausgaben für konventionelle Rüstung einzuschränken.

