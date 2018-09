Inhalt Seite 1 — Bruce Catton: Parallelen zwischen 1861 und 1957 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bruce Catton hat sich als Historiker des amerikanischen Bürgerkriegs einen Namen gemacht. Er ist der Autor vieler historischer Werke und Träger des Pulitzer-Preises. In der folgenden Betrachtung untersucht er die Parallelen, die sich bei einem Vergleich der Vorgänge um Fort Sumter im Jahre 1861 und in Little Rock im Jahre 1957 ergeben. Zum besseren Verständnis für den deutschen Leser sei angemerkt, daß Truppen der abgefallenen Südstaaten im April 1861 das Fort Sumter bei Charleston in Süd-Carolina, das der Unionsregierung in Washington unterstand und von ihren Truppen besetzt war, angriffen und zur Kapitulation zwangen. Das war der Auftakt für den Bürgerkrieg zwischen Norden und Süden, der als nationales Trauma noch heute in der Seele der Amerikaner fortlebt.

In den jüngsten Meldungen aus Arkansas schwingt ein unheilvolles Echo aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit. Es erinnert an den Tag, an dem schon einmal ein amerikanischer Präsident Truppen der Einzelstaaten unter den Befehl des Bundes stellte, um der Bundespolitik im tiefen Süden Geltung zu verschaffen.

Damals wie heute wurden Truppen aufgeboten, nachdem lange Zeit nichts dagegen unternommen worden war, daß ein bedrohliches Problem die Gemüter allmählich unter Überdruck setzte. Damals wie heute bestand völlige Meinungsverschiedenheit zwischen Bundes- und Einzelstaatsbehörden. Und damals wie heute lag der ganzen Streitfrage das tragische Problem der Rassenbeziehungen zugrunde, das so wenig faßbar und so sehr mit Gefühlsregungen belastet ist, daß normale demokratische Verfahren ungeeignet schienen, um mit ihm fertig zu werden.

Am 15. April 1861, zwei Tage nach der Übergabe von Fort Sumter, gab Präsident Abraham Lincoln dem Lande bekannt, daß „Machtgruppen, die zu stark sind, um durch normale Rechtsverfahren unterdrückt werden zu können“, die Kontrolle im Süden übernommen hätten und die Anwendung von Bundesgesetzen verhinderten. Um dieser Situation zu begegnen, rief er die Gouverneure auf, der Bundesgewalt für die Dauer von 90 Tagen 75 000 Mann Truppen zur Verfügung zu stellen.

Die Gouverneure im Norden begannen sofort mit der Truppenaufstellung. Die Reaktion im Süden aber glich einer Explosion. Sieben Staaten – Süd-Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana und Texas – hatten die Union bereits verlassen. Jetzt folgten vier weitere: Virginia, Tennessee, Nord-Carolina und Arkansas. Der Gouverneur von Kentucky weigerte sich ausdrücklich, „zu dem verruchten Zweck“, dem Süden Zwang anzutun, Truppen einzuberufen. Der Gouverneur von Missouri verkündete, die Aktion der Bundesregierung sei „ihrem Ziel nach illegal, verfassungswidrig und revolutionär, unmenschlich und teuflisch“.

Lincoln unterstrich zwar immer wieder, daß die Herausforderung der Bundesautorität mehr von Einzelpersonen als von den Regierungen der Einzelstaaten ausgehe; theoretisch seien seine 75 000 Mann Bundestruppen lediglich ein gewaltiges Polizeiaufgebot, das die Gewalttätigkeiten des Pöbels niederschlagen solle. Diese Gewalttätigkeiten kamen schnell genug. Wenn auch die Beschießung des Forts Sumter den Bürgerkrieg ausgelöst hat, so begann der eigentliche Kampf doch erst, als Männer in Uniform gegen Männer fochten, die keine Uniform trugen.

Die Parallele zwischen 1861 und 1957 kann freilich zu weit getrieben werden. Lincoln stand nicht nur einem Mob wütender Bürger gegenüber, der vor irgendeiner höheren Schule eine Demonstration inszenierte. Er hatte es mit einer großen Anzahl von Einzelstaaten zu tun, die sich von den Vereinigten Staaten unabhängig machen wollten. Und als er die Gouverneure um Truppen bat, hatte weder er noch sonst jemand noch den geringsten Zweifel daran, daß ein regelrechter Krieg begänne. Außerdem lag es gewiß nicht in Lincolns Absicht, damit die Unantastbarkeit der Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes zu schützen. Was auch immer die Bundestruppen in den nächsten vier Jahren unternahmen – sie hatten bestimmt nicht die Aufgabe, die abtrünnigen Südstaatler zu zwingen, sich den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes zu fügen.