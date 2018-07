Inhalt Seite 1 — Das Taschenmesser wurde sein Unglück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Des Schülers Bernd Odyssee von einer pädagogischen Station zur anderen

Was ist mit einem zwölf jährigen Jungen zu tun, der für die allgemeine Volksschule ungeeignet, – weil „gemeingefährlich“ und „asozial“ – ist, für Erziehungsheime und für Sonderschulen aber „zu normal“? Dieses Rätsel muß die Hamburger Schulbehörde lösen. Vorerst hat sie den Jungen vom Gemeinschaftsunterricht zurückgestellt und seiner Mutter Einzelunterricht empfohlen: „Mit der Mutter ist vereinbart worden, daß sie die Erlaubnis bekommt, ihr Kind von einer Privatlehrerin unterrichten zu lassen.“

Der kleine Bernd hat eine fünf jährige Odyssee durch die Hamburger Schulen hinter sich, durch psychologische Beobachtungsstationen, Internate und Erziehungsheime, und das begann so: Als Siebenjähriger wurde Bernd von seiner Lehrerin dabei ertappt, daß er mit seinem Taschenmesser in die Schulbank schnitzte. Sie trat näher, griff zu; der Junge zog die Hand zurück, die Schneide des Messers streifte einen Finger der Lehrerin. Sie war nicht böse wegen des einen Blutstropfens; es tat ihr schnell leid, daß der Rektor der Schule – sie liegt in der Schottmöllerstraße – davon erfuhr. Von ihm nämlich bekam die Mutter des kleinen Bernd zu hören, ihr Junge habe auf die Lehrerin mit dem Messer eingestochen und sei deshalb für die Schule untragbar.

Ob Bernd für den Klassenunterricht ungeeignet sei – dies nachzuprüfen, war Aufgabe der Psychologischen Teststation in Hamburg-Langenhorn, die übrigens unter der Leitung eines weithin sehr angesehenen Psychiaters, des Professors Bürger-Prinz, steht, und – nach halbjähriger Beobachtung zu dem Schluß kam, Bernd sei völlig normal, ja, sogar überdurchschnittlich intelligent.

Die dritte Station für den Jungen war eine Hamburger katholische Schule, wo er nur kurz, nämlich so lange bleiben sollte, bis eine Gelegenheit gefunden war, einen „Klimawechsel“ zu erproben. Vierte Station: ein Heim für schwer erziehbare Kinder in Wulfsdorf. Es handelte sich hier um eine Schulstätte für Kinder, die auf Abwege geraten und kriminell gefährdet sind. Der Anstaltsleiter erkannte schnell, daß Bernd fehl am Platze war und schickte ihn nach zwei Wochen zurück. Bernd kam nach Kupfermühle, weit außerhalb Hamburgs, wo es ein Internat für völlig normale Kinder gibt, die dort die örtliche Volksschule besuchen. Und weil Bernd weiterhin „normal“ schien, durfte er nach einem Jahr zur katholischen Schule nach Hamburg zurück. Das war seine sechste Station. Hier schien die milde Zucht der Schwestern nicht die geeignete Methode für ihn. So mußte ihm schon nach wenigen Tagen der Rektor sagen, er möge zu Hause bleiben. Bernd – so schien es – war wirklich kein übler Junge, nur ein bißchen wild.

Der Volksschule Knauerstraße galt sein nächster Besuch. Dort hatte Bernd einen Rektor, der mit ihm und seinesgleichen umzugehen verstand; aber ein Lehrer ließ sich hinreißen, eines Tages dem wieder einmal ungebärdigen Bernd zu sagen: „Du kommst ja aus einer Erziehungsanstalt, und ich werde dich auch wieder dort hinbringen lassen, wenn du nicht parierst!“ – und dies vor der ganzen Klasse. Die Klasse reagierte entsprechend.