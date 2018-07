Die Mannesmann-Verwaltung in Düsseldorf stellt wegen noch immer kursierender Gerüchte über ein Umtauschangebot für die Aktien der Essener Steinkohlenbergwerke AG in Mannesmann-Aktien bzw. über den Abschluß eines Organschattsvertrages zwischen den beiden Gesellschaften erneut fest: Besprechungen zwischen der Mannesmann AG und der Essener Steinkohle über einen Organschaftsvertrag haben nicht stattgefunden. Der Abschluß eines solchen Vertrages stehe zur Zeit ebensowenig zur Debatte wie Erwägungen über ein Umtauschangebot. Die Frage des Umtauschverhältnisses sei damit gegenstandslos. Von dem AK der Essener Steinkohle von 105 Mill. DM sind etwa 23 Mill. im Besitz freier Aktionäre. Die Steinkohle-Aktionäre haben auf den beiden Hauptversammlungen der Essener Steinkohle, die seit der Neuordnung stattgefunden haben, einen Organschaftsvertrag bzw. für die Essener Steinkohle die gleiche Dividende gefordert wie bei Mannesmann (Mannesmann besitzt über 75 v. H. des AK der Essener Steinkohle). Das wären also 10 v. H. (Mannesmann-Dividende) statt 7 v. H., die sie bei Essener Steinkohle erhalten haben.

In den AR der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH, Frankfurt/Main (Investa-Fonds), ist Bundestagsabgeordneter RA Neuburger (CDU) eingetreten. Auf Neuburgers Initiative geht das Gesetz über kapitalanlagegesellschaften vom 16. April 1957 zurück. Dieses Gesetz hat den Gedanken des Investmentsparens in Westdeutschland rechtlich verankert und enthält neben Schutzvorschriften zugunsten der Zertifikatinhaber eine günstige steuerliche Regelung für Investmentanteile.

Der Norddeutsche Lloyd in Bremen wird im Zuge seiner endgültigen Kapitalbereinigung das 45 Mill. DM betragende AK im Verhältnis 10 : 4 auf 18 Mill. zusammenlegen. Dadurch soll der Ausgleich des bisher noch nicht getilgten Teiles des ao-Kapitalentwertungskontos von 26,9 bewirkt werden. An die gesetzliche Rücklage gehen 98 690 DM. Es besteht noch ein genehmigtes Kapital von 15 Mill. DM für die Übernahme der Anteile der Orlanda-Reederei und von weiteren 3,2 Mill. Der auf den 16. Oktober einberufenen oHV werden heben der Kapitalbereinigung auch die Abschlüsse für 1955 und 1956 vorgelegt.