Als Leser der ZEIT bitte ich um Beantwortung folgender Fragen, da Ihre Zeitung die einzige ist, die ich im Abonnement beziehe:

1. Was wurde aus den Lebensversicherungsgesellschaften in der sowjetischen Besatzungszone?

2. Wie wurden die Rechte der versicherten Personen geregelt?

3. Bestehen in der sowjetischen Besatzungszone noch Möglichkeiten der privaten Lebensversicherungen?

4. Wie sind in dieser Beziehung die Verhältnisse in der Sowjetunion? G. K., Weinheim a. d. B.

Antwort:

Zu 1. Die 54 privaten und öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen (darunter 15 Lebensversicherungsanstalten), die bei Kriegsende in der Zone ansässig waren, wurden durch Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht vom Juli 1945 ausnahmslos verboten. Ihr gesamtes Vermögen wurde von den staatlichen Versicherungsanstalten übernommen, die – in jedem der damaligen fünf Sowjetländern eine – errichtet wurden. 1952, nach Beseitigung der fünf Länder und nach ihrer Neuaufteilung in 14 Bezirke, wurden auch diese auf Länderbasis arbeitenden Versicherungsanstalten aufgelöst und in der volkseigenen staatlichen „Deutschen Versicherungs-Anstalt“, Sitz Berlin, zusammengeschlossen. In den 14 neuen Bezirken wurden Bezirksdirektionen und in den Kreisen Kreisdirektionen eingesetzt. Das bedeutete volle Verstaatlichung des gesamten Versicherungswesens. Außer der „Deutschen Versicherungs-Anstalt“ arbeitet in der Sowjetzone noch ein sowjetisches Unternehmen, die „Schwarzmeer- und Ostsee Allgemeine Versicherungs-AG“, die erhebliche Gewinne zugunsten des sowjetischen Staatshaushaltes erzielt.