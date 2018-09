G., Athen, im Oktober

Wenn die CSR heute in Griechenland zu 70 bis 80 v. H. den Schleppermarkt beherrscht und dies praktisch innerhalb von rund zwei Jahren erreichte, so ist dies ein Beweis dafür, wie rasch die Bundesrepublik zum mindesten auf einzelnen Märkten ihre Vormachtstellung verlieren kann. Nicht nur bei Traktoren – das hat die am 22. September beendete Internationale Messe Thessaloniki deutlich gezeigt –, sondern auch auf manchen Gebieten des Maschinenbaues, der Elektrotechnik, des Werkzeug- und des Kleineisenwarenbereichs operiert die CSR mit langfristigen Zahlungsbedingungen und mit Preisen, die die westdeutschen Offerten um 20 bis 50 v. H. unterbieten. Die Abwicklung der Geschäfte mit Griechenland auf dem Kompensationswege gestattet der CSR trotz der gegenteiligen griechischen Verordnungen die Gewährung von Zahlungszielen von mehreren Jahren.

In Griechenland sieht man solche Offerten, wenn man von der politischen Seite dieser Entwicklung einmal absieht, nicht ungern, verspricht doch die Mechanisierung der Landwirtschaft bessere und billigere Erträge und die erhöhte Einfuhr aus dem Osten eine entsprechende Steigerung der griechischen Exporte, wie Athen sie durchaus begehrt. Westdeutschland darf keine Kompensationsgeschäfte mit Griechenland abwickeln und muß sich an die griechischerseits begrenzte Kreditfrist von 18 Monaten für Maschinenlieferungen halten; die Industrie muß ihre Preise zudem auf der Kostenbasis ermitteln. Die griechischen Vertretungen der deutschen Fabrikate, die der östlichen und besonders der CSR-Konkurrenz ausgesetzt sind, sehen allmählich schwarz, da sie keine Hilfe von der Lieferfirma erwarten können und auf Regierungsebene noch keine in Sicht ist. 600 neue Skoda-Schlepper sind in Griechenland eingetroffen, nachdem in den letzten 1 1/4 Jahren 1600 abgesetzt worden sind. Beinahe etwas tragikomisch wirkt es, wenn uns ein griechischer Vertreter westdeutscher Baumaschinen erklärt, er habe die beiden auf der Messe ausgestellten bulgarischen Konkurrenzmaschinen, die um 60 v. H. billiger angeboten worden seien, aufgekauft, damit sie ihm nicht weiter den Markt stören ...

Auch sonst war die östliche Seite recht aktiv. In Thessaloniki sah man den Handelsminister und seinen Staatssekretär aus Prag. Es war zu hören, daß, nachdem sich die CSR erstmalig durch eine Beteiligung am Telephongeschäft Griechenlands im Anlagebereich engagiert hatte, die Tschechen nun in weitere Investitionsbereiche vorzudringen gewillt sind. Der Bau von Dieselmotoren ist geplant. Die bundesdeutsche Prominenz aus Wirtschaft und Verwaltung hatte auf einen Besuch der Messe Thessaloniki verzichtet. Leider fehlte bei den westdeutschen Ausstellern bzw. deren Vertretungen auch so manche bedeutende Firma, die noch im vergangenen Jahr zugegen gewesen war. Dabei sind die Verhältnisse wirklich dazu angetan, daß sich die westdeutsche Industrie in ihrem, eigenen Interesse der wachsenden Ostkonkurrenz aus eigenen Kräften oder durch Einwirkung auf die Bundesregierung annimmt.