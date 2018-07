Eine Arbeitsgemeinschaft, in der zweiunddreißig Hamburger Frauenorganisationen zusammengefaßt sind, veranstaltet gemeinsam mit dem Ausstellungspark Planten un Blomen zum zweitenmal die Frauenausstellung Du und Deine Welt. Für den Besuch der Ausstellung wirbt wieder das Plakat mit der grazilen Dame vor dem Sessel, die auf ihre erhobene Rechte blickt. Und sie hat immer noch nichts in dieser Hand, nachdem man ihr vor der Ausstellung von 1950 den Spiegel daraus fortnahm, den der Graphiker ihr gegeben hatte. Die Frauenorganisationen hatten ihn nicht gewollt. Was hätte man der Frau statt des Spiegels denn nun geben können? Ein Buch vielleicht. Dann könnte sich jede Besucherin selbst entscheiden, ob es ein Kochbuch sein soll oder was für ein Buch auch immer. Aber die Sache mit dem Buch hätte auch ihre Tücken – sie würde die Erwartungen wohl doch falsch einstellen. Denn Du und Deine Welt hat mit Büchern, mit Gelesenem und Geschriebenem nicht viel zu tun.

Als ich vor zwei Jahren an dieser Stelle schrieb, die „Welt der Frau“ wäre in den Ausstellungshallen vor allem mit Kühlschränken verbaut, wurden viele der Frauen aus den zweiunddreißig Frauenorganisationen sehr böse. Sie hätten sich, so erklärten sie, die größte Mühe gegeben, die Ausstellung gerade nicht zur Verkaufsschau werden zu lassen. Gewiß hatten sie das auch getan.

Nun scheint es, daß dieses Jahr die Kühlschränke sich doch etwas mehr im Hintergrund halten, und das liegt nicht nur daran, daß sich die elektrischen Waschmaschinen so nach vorne gedrängt haben. Die ganze Phalanx der stromlinienförmigen, weiß- oder buntemaillierten Stützen der Hausfrau ist etwas zurückhaltender, ihre Zahl scheint geringer zu sein. Möglich auch, daß ich mich darüber täusche, da ich nach dem Besuch von etwa zwanzig Ausstellungen mit verschieden-: sten Namen nicht mehr mit derselben Spannung beobachte, wie Obst in Apparaten entsaftet wird, die man überall im Schaufenster sieht, und wie eine Maschine Kohl, Wurst und Käse schneidet.

Ich hatte dafür aber mehr Muße zu überlegen, warum das, was die Frauenorganisationen hier eigentlich den Frauen zeigen wollen, so viel weniger ins Augen fallen muß als Bohnerbesen und Waschmaschinen. Die schwachen Punkte jeder Ausstellung sind statistische Darstellungen und Photos, die etwas zeigen und beweisen sollen. Die Besucher haben meistens keine Lust, etwas anzusehen, über das sie nachdenken müssen und das sie zu belehren droht. (Letzteres ist anders, wenn man Hausfrauen lehren will, wie sie den Kuchen lockerer backen oder den Pudding hübscher formen können. Da sitzen sie geduldig auf bunten Stühlen und warten, daß die nächste „Lehrvorführung“ beginnt.)

Nun trifft es sich aber so, daß, was am wichtigsten sein sollte, kaum anschaulich gemacht werden kann, nämlich: Die Frauen über Berufschancen aufzuklären, ihr soziales Interesse zu wecken, sie zur Weiterbildung anzuregen, ihnen klarzumachen, daß sie eine gewaltige wirtschaftliche Macht sind, und sie auf alles das hinzuweisen, was sie eben sonst nicht, wie Geräte, Möbel und Apparate, dauernd überall sehen können. Das eben ist die Schwierigkeit, will man eine Ausstellung machen, die Du und Deine Welt heißt und in der die Welt nicht mit Haushalt identisch sein soll.

Soweit man das überhaupt kann, haben dieses Mal die Veranstalter es gut gemacht. Trotzdem ist es wohl ein wenig zu optimistisch, wenn die Leiterin des Vereins Hamburger Hausfrauen schreibt, das besonders Erfreuliche an dieser Ausstellung sei „die Ausgewogenheit zwischen kommerziellen und ideellen Interessen“. Es ist sicherlich bezeichnend, daß über das, was die Veranstalter wollten, mehr aus den Druckschriften zu erfahren ist als aus der Ausstellung selbst. Liest man dort nach, erfährt man zum Beispiel: „Einen Übergang zum ideellen Teil der Ausstellung bildet die Heimgestaltung, die jedoch noch vom Geldbeutel mitbestimmt wird.“ Zum ruhigen geistigen Bereich wird das Zimmer erst, wenn es bezahlt ist. Das mag schon sein.

„Mach dir das Leben schön“ ist die Parole der Schau. Dieses Schönmachen – es wird darunter verstanden, daß die Frauen für Mann und Kinder Gedanken und Zeit haben sollten – ist sicherlich teilweise damit leichter erreicht, daß die zeitsparende elektrische Waschmaschine in der Küche steht. Und so hat sie denn im Kreislauf solcher Betrachtung schließlich doch ihre Daseinsberechtigung in Du und Deine Welt.

Ruth Herrmann