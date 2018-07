Flüchtlinge haben noch immer einen schweren Weg

Von Heinz stuckmann

Es könnte ein Bahnhof sein, nur die Geleise fehlen. Es könnte eine Kirche sein; aber man vermißt Glocken und Turm. Es ist schließlich ein Festsaal, Stadthalle genannt, und er stammt aus den Gründerjahren, wie die Fassade erkennen läßt.

Oben wird renoviert. Mit beträchtlichem Aufwand an Gips wurden Decken und Wände erneuert. Und wer eintritt, schreitet wie ehedem in das Jahr 1880. Parkettleger reihen eben die letzten Stücke des Bodens aneinander. Passanten versuchen etwas von jener Pracht zu erspähen. „Schön“ sagt jeder, dem der Blick ins Innere gelingt, „sehr schön!“

Drei Quadratmeter pro Kopf

Unten ist es trübe und dunkel. Die Kinder am Nebeneingang des Hauses sind bleiche, magere Gestalten und scheinen einem Käthe-Kollwitz-Buch entsprungen zu sein. Sie wohnen im Souterrain, die Kollwitz-Kinder, und das ist irgendwie stilwidrig. Damals, als Käthe Kollwitz zeichnete und malte, wohnten sie nicht in solchen Prachthäusern. Damals gab es wohl auch keine Preßpappe. Gewiß nicht.

Jetzt gibt es da ganze Flure aus Preßpappe. Sie treten bald hervor, wenn man sechs Schritte in das Dunkel getan hat und wenn sich die Augen an die Umgebung gewöhnt haben: Ganze Preßpappenflure gibt es da. In den Wänden sind in gleichmäßigen Abständen Löcher. In den Löchern hängt wieder ein Stück dieser Preßpappe – Tür genannt. Dahinter wohnen Menschen – die Eltern und Geschwister der Kinder draußen. Es sind dreißig Kabinen, und nur sieben haben natürliches Licht.