Von Kyra Stromberg

Dies ist das vordergründige Gesicht unserer traditionsreichen Heilbäder seit Jahrzehnten: Gepflegte Hotels und Villenpensionen zwischen alten Bäumen und stillen Gärten, gepflegte Kurparks mit roten Kieswegen und exotischen Gewächsen, gepflegte ältere oder alte Damen und Herren, die lustwandelnd der Musik der Kurkapelle lauschen ... Aber es scheint nur so, daß die Zeitläufte, ohne Einfluß zu nehmen, an den Bädern vorübergingen. Bei näherer Betrachtung erkennt man, daß heute mehr als früher die Jüngeren einen recht erheblichen Teil der Kurgäste ausmachen. Und wenn noch immer eine behutsame Würde und gewisse Eleganz das Äußere des Kurgastes bestimmen, so ist man offenbar doch lockerer, natürlicher, ungezwungener geworden. Schließlich kommt man bei weiteren Betrachtungen zu dem Schluß, daß unter allen Ferienstätten gerade das Heilbad sich in seiner Struktur – der Zusammensetzung seiner Gäste, den Bestrebungen der Kurverwaltungen und denen der einweisenden Ärzte – beträchtlich gewandelt hat.

Aus den spätmittelalterlichen „Wildbädern“, die antike Badetraditionen aufnahmen, hatte sich nach dem Dreißigjährigen Krieg das Luxusbad für die „Leute vom Stande“ entwickelt, wo man zu Ende des 18. Jahrhunderts seinen Brunnen oder auch noch sein Bad nahm, sich aber im übrigen munterer Lustbarkeit zur Belebung seiner „Lebensgeister“ erfreute. Aus ihm entwickelte sich der elegante Bade- oder Kurort des hochbürgerlichen 19. Jahrhunderts, mit Spielbank und Rennplatz, der neben der eleganten Welt auch einige ernsthaft Heilbedürftige anzog. Manche unserer Bäder mit altbekannten Namen versuchen diese gesellig-gesellschaftliche Tradition fortzusetzen. Ihr Merkmal ist besonders der kurze Durchschnittsaufenthalt der Besucher von oft kaum drei Tagen, während der durchschnittliche Aufenthalt in den reinen Heilbädern nicht selten 25 Tage erreicht. Auch sie pflegen Unterhaltung und – wenn auch ruhigere – Vergnügungen, und sie widersetzen sich nicht der unaufhaltsamen Umschichtung innerhalb ihres Gästekreises, aber sie wehren sich entschieden gegen die Infiltration touristischer Betriebsamkeit, gegen die Vermittlung von Kuraufenthalten durch die nicht hinreichend informierten Reisebüros, gegen Massenbetreuung und Pauschalkuren. Die Leiter eines namhaften Heilbades sagten es mit aller Deutlichkeit: „Gesundheit läßt sich nicht pauschal verkaufen!“ Gerade auf der Differenzierung der ärztlichen Behandlung, der Kurmittel, des gesamt ten Kurverlaufs beruht der Erfolg einer Kur.

Die-Zeit für ergötzliche Scheinkuren ist knapper geworden, ist einem immer kleineren, älter werdenden Kreise vorbehalten – woran auch der Zuwachs aus der Schicht der neuen Hochfinanz nicht viel zu ändern vermag. Die Notwendigkeit, Vorsorge für die Gesundheit zu treffen, drängt sich allgemein in früheren Jahren und nachdrücklich auf. Vermutlich haben auch die besorgniserregenden Beispiele der „Managerkrankheit“ – die ja die „besten“ und zugleich gefährdetsten Alter zwischen 40 und 55 besonders betrifft – daran gemahnt, vorzeitige Minderung der Leistungs- und Lebenskraft zu verhüten.

Außerordentlich wichtig ist in diesem Zusammenhang der Schritt, der von den Trägern der Rentenversicherungen nicht nur empfohlen wird, sondern von ihnen bald sogar in größtem Umfange selbst vollzogen werden soll: Die’ernsthaften organischen Schäden vorbeugende, ärztlich indizierte Kur. Man hofft, durch eine rechtzeitige und genaue Überprüfung des Gesundheitszustandes der Versicherten und durch eine sofortige gründliche Behandlung nicht nur die allgemeine Lebenskraft und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung zu stärken, sondern auch den hohen Rentenbetrag infolge vorzeitiger Berufsunfähigkeit zu reduzieren. 1955 betrug diese Art Renten für Männer 47,2 v. H. – für Frauen 79,3 v. H. der gesamten Renten. Jeder Dritte der rund zwanzig Millionen Versicherten wurde – noch dazu zehn bis zwölf Jahre vor der Altersgrenze berufsunfähig. Bei einer Verringerung dieser sogenannten Frühinvalidität um nur 100 000 Fälle im Jahr könnte sich eine Rentenersparnis von mindestens 200 Millionen Mark ergeben. Die Aufwendung für 100 000 „Frühheilverfahren“ – also etwa vorbeugende Bäderkuren – betrüge etwa 50 Millionen Mark. Das Kalkül ist so nüchtern wie überzeugend: Rechtzeitig gesund erhalten, ist billiger, als nachträglich die Invalidität bezahlen.

Wie beim vorjährigen Bädertag festgestellt wurde, wären monatlich zusätzlich noch 10 000 Badegäste ohne weiteres in den geeigneten Heilbädern unterzubringen. Dadurch auch müßte sich die Saison noch mehr in den Vorfrühling und den Spätherbst hinein verlängern lassen. Klimatisch günstige Kurorte’ dehnen sie oft jetzt schon – mit kurzer Pause – über den ganzen Winter aus. Bei den prophylaktisch zu behandelnden Leiden geht es vor allem um Herz-, Gefäß- und Kreislaufschäden, um Schädigungen des Bewegungsapparats und um vegetative Störungen (Vegetative Dystonie). Die Herz- und Kreislauferkrankungen haben – zusammen mit den bösartigen Tumoren – die Tuberkulose und die Geschlechtskrankheiten von den ersten Stellen unter den Volkskrankheiten verdrängt. Gerade im Frühstadium dieser Leiden vermögen biologisch-physikalische Übungskuren (wie die sogenannten „Ohlstädter Kuren“) im Sinne einer Bewegungsmedizin viel auszurichten. Die Heilbäder stellen sich immer mehr auf diese seit kurzem als Kur anerkannte Prophylaxe ein. Sie vergrößern ihre Abteilungen für Bewegungstherapie. Die Wanderung bei jedem Wind und Wetter drängt vielfach das Plauderstündchen im Café oder das Kurkonzert in den Hintergrund, ohne daß sich beides notwendig ausschließen müßte.

Es ist begreiflich, daß die Kurverwaltungen – vor allem die der renommierten alten Badeorte – sich bei dem wachsenden Andrang sozial betreuter Gäste vor neue Probleme gestellt sehen. Verständlich, daß sie das Bestreben der Versicherungsanstalten, aus überschüssigen Mitteln eigene Kurheime zu erstellen, mit Skepsis betrachten. Zweifellos hat das Kurheim den Vorteil, daß sich der Kurablauf im einzelnen Falle besser kontrollieren läßt. Vermutlich auch ist es wirtschaftlicher. Andererseits isoliert es den „verschickten“ Gast untunlich vom „unbetreuten“ und gibt ihm womöglich das Gefühl, zweitrangig zu sein. Sicherlich haben die zahlreichen kleinen Bäder hier eine wichtige Aufgabe, und tatsächlich ist ihre Bereitwilligkeit, den „verschickten“ Gast aufzunehmen, größer.

Man wird auch weiterhin – wie die großgeplante Prophylaxe der Landesversicherungsanstalten zeigt – auf eine Zunahme der sozial betreuten Kurgäste zählen können, wie man mit einem ständig wachsenden Sozialtourismus zu rechnen hat. Diese Entwicklung könnte – und wird sogar sicher – zu neuen Formen des Reisens, der Beherbergung, der Geselligkeit führen. Hier wie dort wird man ängstlich darauf bedacht sein müssen, die Massenabfertigung auszuschließen, denn der Prozeß der Gesundung ist – mehr noch als das Reisen – ein höchst individueller Vorgang und ohne Selbstkenntnis und Möglichkeit zur Absonderung nicht zu bewerkstelligen. Daß es – wie die Landesversicherungsanstalten versichern – keine „Zwangskuren“ geben wird, ist eine Beruhigung mehr. Im übrigen könnte dieser Versuch, die Arbeits- und Lebenskraft rechtzeitig zu stützen und die Verantwortung jedes einzelnen für seine Gesundheit zu stärken, wesentlich dazu beitragen, die Auswüchse des „Rentengeistes“ und des „Rückversicherungs“-Bedürfnisses zu beschneiden.