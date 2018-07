Flüsternde Schienen. Lästig sind die Außengeräusche, der ständige Schienenstoß bei Eisenbahnfahrten. Um das Geratter auf ein Minimum zu reduzieren, haben sich die französischen Eisenbahnen entschlossen, geschweißte Schienen von 800 Meter Länge auf den meistbefahrenen Strecken zu verwenden. Diese „flüsternden Schienen“ sollen selbst bei hohen Geschwindigkeiten ein stoßfreies Fahren gewährleisten. – In Deutschland hat man schon vor Jahren begonnen, Schienen bis zu 20 Kilometer (Strecke Bad Schwartau – Neustadt (Holstein) zusammenzuschweißen, da von 200 Meter Länge an die Wärmeausdehnung keine nennenswerte Rolle spielt. Insgesamt wurden in der Bundesrepublik rund 8000 Kilometer „flüsternde Schienen“ einschließlich Weichen hergestellt.