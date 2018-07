Ein hartes Schicksal scheint oft über die schöpferischen Menschen verhängt zu sein. Der große Komponist ertaubt, der große Maler bekommt Gichtknoten an den Fingern und muß sich die Pinsel auf dem Handrücken festbinden lassen. Die begnadete Tänzerin wird von Gelenkrheumatismus befallen. Der große Dichter, zutiefst Orpheus verpflichtet, stirbt an einer rätselhaften Krankheit, die ihn langsam qualvoll ersticken läßt und sein Gesicht unkenntlich macht. Bildhauer erblinden. Eine große Pianistin siecht an Schwindsucht dahin und steigt nur nach langen Erholungspausen von ihrem „Zauberberg“ hinab, um vor vollbesetzten Sälen unnachahmlich und unwiederholbar schön Chopin zu spielen.

Alle diese Fälle lassen sich nicht nur mit jeweils einem, sie lassen sich mit mehreren Namen belegen. Der, um dessentwillen wir sie aufzählen, heißt Valéry Larbaud, ein französischer Poet, geboren 1881 zu Vichy, gestorben 1957 dortselbst, seit langem eigentlich schon ein Toter, da er, der heiterste, empfindsamste Reisende auf Laurence Sternes Spuren, an Gliedern und Zunge gelähmt dahindämmerte.

Daß er uns auf Deutsch bekannt wurde, danken wir dem Limes-Verlag der wahrlich keine Mühen scheute, um uns einen innerlich und äußerlich schönen Larbaud zu schenken. Nacheinander kamen bei ihm die „Enfantines“ unter dem Titel „Kinderseelen“, die „Amants, heureux amants“ unter dem Titel „Glückliche Liebende“ und letzthin der Erstling Barnabooth Tagebuch eines Milliardärs, heraus. Und wenn wir dann auch noch „Femina Marquez“ haben dürfen (wie angekündigt), besteht eigentlich so etwas wie eine kleine deutsche Gesamtausgabe dieses Feinsten unter den charmanten Ironikern der französischen Dichtung. Und kein Zufall ist es, daß dem inzwischen „klassisch“ gewordenen Übersetzer, Georg Goyert, dem wir den deutschen „Ulysses“ danken, gerade die Übertragung des Larbaudschen Hauptwerkes anvertraut wurde:

Valéry Larbaud: „Barnabooth.“ Limes Verlag, Wiesbaden. 294 S., 14,80 DM.

Larbaud, ein passionierter Anglist, war einer der ersten, welche die Bedeutung des Iren Joyce erkannten und zu einem Zeitpunkt verkündigten, da dessen Weltgültigkeit durchaus noch im dunkeln lag. So sind denn auch in der Stilistik Larbauds Parallelen gegeben, die auf eine tiefe Seelenverwandtschaft der beiden schließen lassen. Es ist das Wunder der gelebten und, in Bilder aufgelösten, statt der gezählten Zeit.

Die als „Aufzeichnungen eines Milliardärs“ getarnte Autobiographie zeigt uns den Dichter Larbaud in der schönen Selbstverständlichkeit und suchenden Selbstgefälligkeit eines Sohnes aus reichem Hause, dem die ganze Welt offen steht und der auszieht, um sein Ich zu finden. Nicht etwa „faustisch“, o nein, sondern als Liebender, mehr noch als Liebhaber. Er verschenkt, verschwendet seinen Reichtum, seine Güter, seine Güte, sich selbst. Und er findet sich zuletzt in der Bescheidung auf das Nahe und das Nächste, nämlich als treu liebender Gatte und Bewirtschaftet eines Landgutes. Die große Weltsuche ist rund und ruhig in der Mitte einer eilfertig abgeschrittenen Spirale zu Ende gegangen. Es bleibt unser aller Glück, wenn wir es erlangen dürfen.

Nur er, der es so liebenswürdig in Worte fügte, ging aus dem Leben, ohne seinen Trost gekannt zu haben. Werner Helwig