Was man im Theater „einen großen Abend“ nennt, das hatte am letzten Sonntag das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg zu verzeichnen. Parkett und Logen glichen dem Auditorium eines Staatsaktes. Der Anlaß, der Autor, war ungekannt. Er ist ein englischer Schauspieler, der schreibt. John Osborne heißt er und ist 27 Jahre alt. Sein zweites Stück kam vor dem ersten nach Deutschland. Mit einem unverständlichen Fremdwort im Titel, das im Stück selber mit „Komödiant“ durchaus zureichend übersetzt ist, führte es Gründgens in Hamburg ein: „Der Entertainer.“ Acht Tage später spielt Barlog in Berlin ein früheres Stück von Osborne: „Blick zurück im Zorn.“ War das Ziel des Wettrennens eine Entdeckung, die sich prominente Intendanten abjagen wollten? Schön wär’s...

Man kann einen neuen Stückeschreiber „Starten“. Wenigstens bis zur Pause. Dann gingen schon einige. Immerhin, sie waren gekommen. Es war geflüstert worden, und man hatte gelesen: Sir Laurence Olivier habe sich einen teuren Film verkniffen, damit er in London die Bühnenrolle des Komödianten (Entertainer), spielen könne.

Olivier da, Gründgens hier. Dazu – in Hamburg – Gründgens unter der Regie von Heinz Hilpert. Die Auguren lächelten. In Berlin galten die beiden einst als Idealkonkurrenten. Zwar pflegten sie verschiedene Stilrichtungen, aber: Gendarmenmarkt und Schumannstraße, das ließ Gründgens und Hilpert, und das waren die Pole der alten Theater-City in der Reichshauptstadt. Auch als städtische Intendanten in der Republik ohne Hauptstadt hielten die Berliner Komödiantenkönige ihre Ansprüche lange aufrecht: Hilpert mit dem Titel „Deutsches Theater in Göttingen“, Gründgens, indem er sich stilistisch von der „Hilperei“ distanzierte. Jetzt in Hamburg konnte man beide auf einmal „genießen“. Es war ein Abend für Prominentenjäger.

Die Zugereisten mit dem entschärften Berliner Anspruch ließen sogar Hamburger Traditionen gelten. An der Alster liebt man Werner Hinz und seine Frau Ehmi Bessel. Wie glühten Wüstenhagens Schauspielschüler und -schülerinnen, als sich die beiden fürs Leben gefunden hatten: Tellheim und Minna. Seit zwei Jahrzehnten spielen sie zusammen, wurden sie gemeinsam prominent.

Hausvater Gründgens hatte nicht Schminke und Perücken gespart. Der Schauspieler Gründgens machte Werner Hinz zu seinem Rollenvater. Privat ist Gründgens – laut Kürschner – 57 Jahre alt. Hinz ist erst 54; aber er sah aus wie Bismarck, wenn er seinem „Sohne“ Gründgens den Wert der Persönlichkeit pries, und den alten Tattergreis, der er doch sein sollte, glaubte man ihm nicht; dafür glaubte man ihm – als einzigem – den Engländer. Gleichwohl, der Text erlaubte ihm, eine Eiche zu sein, wenn auch eine morsche, unter lauter Schwankenden und Fallenden.

Ein kräftig Wörtlein wäre nun wohl über das Stück, den Anlaß, zu sagen. Wir heben uns das Urteil über Osborne auf, bis wir den „Blick zurück im Zorn“ gesehen haben. Im „Entertainer“ ist dem jungen Engländer ein penetrant lebensnaher Dialog und das erfolgreiche Studium des Naturalismus zu bescheinigen. An seinen Spuren kann man es verfolgen von Gerhart Hauptmann bis zu der langen Tagesreise in die Nacht O’Neills.

Komödianten sind eine Gilde, die der Außenstehende nicht ohne Rührung betrachten kann. Daß ein gewitzter Kopf wie Gustaf Gründgens, ein so erfolgreicher „Unterhalter“, den erfolglosen Variete-Unterhalter (eben: the entertainer) spielte, dafür gebührt ihm eine Medaille für Selbstverleugnung. Gründgens konnte nicht mit den Voraussetzungen rechnen, die einem englischen Publikum einen zum Teil recht trivialen Text durch seine Anspielungen auf Ägypten, den Premierminister und die Königin wenigstens aktuell anstößig machten. Ihm, dem deutschen „Spaßmacher“ (wie Hans Suhl, der deutsche Übersetzer, das Stück ursprünglich genannt hatte) war hier die Aufgabe gestellt, schlechte Witze schlecht zu erzählen, als Conferencier durchzufallen und das Mitleid des Publikums zu erregen.