Bankier Carl Fürstenberg traf auf der Straßeden Generaldirektor einer bekannten Gesellschaft, deren Schulden wieder einmal den roten Strich überschritten hatten. Fürstenberg: „Hören Sie, es wird Zeit, daß Sie eine Kapitalerhöhung machen. Wann können wir darüber sprechen?“ Die Antwort des keineswegs angenehm berührten Vorstandsvorsitzenden, in seinem Notizbuch blätternd: „Ja, in diesem Monat geht es nicht mehr... im Oktober auch kaum, doch am 24. Oktober um 16 Uhr bin ich noch nicht besetzt!“ Die Antwort Fürstenbergs: „Dann paßt es mir nicht, dann hab ich ’ne Beerdigung!“ Er zog seinen Hut und ging weiter...