Nichts ist so fruchtbar und so tröstlich wie die Erfahrung, daß auch in unserem so weithin politisch verhärteten Zeitalter sich wieder einmal ein Mensch mit starkem Herzen findet, um das in den Hintergrund gedrückte Menschliche zu werten. Besonders tröstlich, wenn dies nicht von einem Vertreter des abgeklärten – oder abgekämpften – Alters geschieht, sondern von einem Jungen.

Ich bin davon überzeugt, daß der dreißigjährige westindische Autor John Hearne, dessen erster Roman „Stimmen unter dem Fenster“ aufhorchen ließ, zu den Potenzen zählt, die so schnell nicht versiegen und deren Wort nicht so schnell versickert. Denn hier ist Talent und Substanz gepaart, und das verbürgt nachhaltigere Wirkungen als sensationelle Saisonerfolge. Sein zweites großes episches Werk befestigt und vertieft diesen Eindruck:

John Hearne: „Der Andere.“ Roman. Aus dem Englischen von Hans Egon Gerlach. R. Piper & Co. Verlag, München. 369 S., 16,80 DM.

„Der Andere“ – das ist der andere Mensch, der mir, dir, jedem einmal begegnen kann, ganz angewiesen auf meine, deine, jedermanns Hilfe. Und diese Begegnung wird eine Prüfung auf meinen menschlichen Gehalt sein. Dies um so mehr, wenn vielleicht der Hilfsakt an dem anderen von mir die Überwindung eines Vorurteils, die Verleugnung einer Überzeugung, die Unterdrückung einer Antipathie verlangt – von Zivilcourage, Heldenmut und Opferbereitschaft gar nicht zu reden.

In diesem Fall ist der „Andere“ ein gestürzter Diktator, der auf eine Insel geflüchtet ist, deren Behörden bereit sind, ihn auszuliefern, da er nicht als politischer Flüchtling signalisiert ist, sondern als Mörder (er hatte nach gutem altem Diktatorenbrauch bei seinem Machtantritt erst einmal, unter seinen Gegnern aufgeräumt). Gesinnungsgenossen übernehmen es, ihn zu verbergen und auf ein rettendes Auslandsschiff zu bringen. Aber sie können es nicht allein; auch Menschen, die seine politischen Gegner sind, müssen, eingeweiht werden und mithelfen.

Und sie tun es, widerstrebend und nicht ohne Skrupel – aber sie tun es. Die Rettung gelingt, doch um den Preis eines sich selbst opfernden Menschenlebens. Denn beinahe wäre sie noch im letzten Augenblick vereitelt worden durch einen, der da ist, „seinen Beitrag zu leisten zu dem uralten universalen Verrat, zu dem jeder von uns wenigstens einmal in seinem Leben beiträgt“.

Ein starkes Wort, dieses Zitat. So stark sindaber überhaupt Hearnes Vision und sein Gestaltungsvermögen, das die Profile der Figuren herb und plastisch in den Raum der Erzählung stellt. Dem Übersetzer ist es wohl gelungen, die männliche Nüchternheit der Sprache im Deutschen zu konservieren.

Übrigens ist der Roman so spannend zu lesen, daß er ein Reißer sein könnte, wenn er nicht viel mehr wäre. Walter Abendroth