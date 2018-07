Mit unserem „Gespräch am Bankschalter“ über Eigenheim-Finanzierung (DIE ZEIT Nr. 37 vom 12. 9. 1957) ist nach Ansicht von Dr. Hans Kersig, Kiel (Mitglied der FDP-Fraktion des schleswigholsteinischen Landtags), dem Bauspargedanken ein schlechter Dienst erwiesen worden, weil der Inhalt trotz der Darlegungen über die Vorzüge des Bausparens und seiner steuerlichen Begünstigungen geeignet sein könnte, etwaige Interessenten vom Eigenheim-Bau abzuschrecken. Daß dies nicht die Absicht der Redaktion war, braucht nicht besonders betont zu werden; allerdings haben wir vor allzu knapper Kalkulation gewarnt und geraten, im Finanzierungsplan für „Unvorhergesehenes“ Platz zu lassen. In der Kritik an unserem Artikel gibt Dr. Kersig, Fachmann in der Baufinanzierung, wichtige praktische Hinweise für eine genaue Baukalkulation, die das Risiko auf ein Minimum vermindert.

Gegen jede Baukostenüberschreitung kann und muß man sich durch entsprechende Verträge mit den am Bau beteiligten Unternehmern und Lieferern sichern. In diesen Verträgen muß klar und eindeutig bestimmt sein, daß der Unternehmer oder Lieferer seine Leistungen zu einem Festpreis erbringt, der auch durch etwa später eintretendeLohn- oder Materialpreiserhöhungen nicht beeinflußt wird. Darüber hinaus muß der Architekt eine verbindliche Vollständigkeitserklärung darüber abgeben, daß alle zur handwerksgerechten Herstellung des Eigenheims erforderlichen Leistungen und Lieferungen vollständig von ihm erfaßt sind und daß die Summe der sich aus den Einzelverträgen ergebenden reinen Baukosten und der Kosten für die Außenanlagen nicht überschritten werden wird. Dann sind Baukostenüberschreitungen bis auf ein gewisses, in der Beschaffenheit des Baugrundes liegendes Risiko nicht möglich. Auch dies Risiko läßt sich durch vorherige Baugrunduntersuchung und deren Auswertung bei der Vergabe der Leistungen für die einschlägigen Gewerke verringern.

Was den Bauherrn interessiert, sind die Gesamtherstellungskosten (nach der Begriffsbestimmung der Zweiten Berechnungsverordnung jetzt als Gesamtbaukosten bezeichnet), das ist also die Summe, die unter dem Strich steht, der Betrag, der beim Bau für alles, einschl. der Kosten für das Grundstück, aufgewendet werden muß. Die Gesamtherstellungskosten (Gesamtbaukosten) setzen sich zusammen aus dem Wert des Baugrundstücks (im allgemeinen der Kaufpreis zuzüglich der Erwerbskosten und der Erschließungskosten) und den Baukosten. Die Baukosten gliedern sich auf in die sogenannten reinen Baukosten, die Kosten der Außenanlagen und die Baunebenkosten. Bei der Bemessung der Baunebenkosten sollte man aber in der Kalkulation keinesfalls von einer „Faustregel“ ausgehen; sie lassen sich vielmehr recht genau ermitteln. Zu den Baunebenkosten gehören die Kosten der Leistung des Architekten, die Kosten der Verwaltungsleistung (z. B. bei der Betreuung des Bauvorhabens durch ein Betreuungsunternehmen), die Behördenleistungei und die Kosten der Beschaffung der Finanzierungs mittel.

Packt man die Finanzierung eines Bauvorhaben: so an, daß alle diese Kostenfaktoren sorgfältig kalkuliert werden – und so muß man sie anpacken wenn man nicht sich selbst oder Dritten gegenüber verantwortungslos handeln will –, dann ist es irreführend, im Zusammenhang mit der Behandlung des Hypotheken-Disagios zu sagen: „Hier entstein also das erste Loch!“ Es entsteht kein Loch. Das Disagio, nämlich der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag der ersten Hypothek und der Auszahlungssumme, ist ein meist im voraus bekannter, unter den Baunebenkosten auszuweisender Teil der Gesamtherstellungkosten (Gesamtbaukosten), und die Finanzierung ist gesichert, wenn die Baufinanzierungsmittel die einzelnen, gewissenhaft und vollständig kalkulierten Teile der Gesamtbaukosten deckt.

In einem Punkte ist dem Verfasser allerdings zuzustimmen: Der Bauwillige, der ohne eigene Sachkunde und ohne Beratung durch einen sachverständigen Dritten mit dem Bau eines Eigenheims in der Annahme beginnt, daß mit dem Kostenvoranschlag des Architekten und der annähernden Deckung der Gesamtherstellungskosten durch Fremd- und Eigenmittel alles in bester Ordnung sei, wird sicher erheblichen Kummer erleben. Seine Chancen, bei einem so fahrlässig begonnenen Eigenheimbauvorhaben zu einem glücklichen Ende zu gelangen, wären in diesem Fall gering. Wenn sich der Bauwillige jedoch wirtschaftlich und finanziell durch einen in der Wohnungsbaufinanzierung erfahrenen und zuverlässigen Fachmann betreuen läßt, braucht er den im Aufsatz als nahezu unabwendbar angedrohten Kummer und Ärger nicht zu befürchten. Unter diesem Aspekt dürfte es sich doch lohnen, mit dem Sparen für ein Eigenheim zu beginnen und die Steuervorteile auszunutzen, auf die der Verfasser in seinem Aufsatz hingewiesen hat.