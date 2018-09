Wie in der ersten Nummer jedes Monats, so finden Sie auch heute jene Zusammenstellung der fünf Bücher, die in führenden Buchhandlungen der Großstädte des Bundesgebietes während der vergangenen Wochen am besten verkauft wurden. Als Maßstab für die Placierung gilt, wie viele Buchhandlungen uns ein Buch unter den zehn bestverkauften des Monats genannt haben. Besonders freuen wir uns, einige schlimme Lücken in dem Netz unserer „Vertrauens-Buchhandlungen“ während der letzten Wochen geschlossen zu haben. In Köln wird jetzt die Bücherstube am Dom, Neumarkt 2, bei der Aufstellung des Seller-Tellers mithelfen; in Nürnberg die Buchhandlung Heinrich Schrag, Königstraße 15; in Essen die Buchhandlung G. D. Baedeker im Baedekerhaus; in Mannheim Benders Buchhandlung, K 1,6, und in Duisburg die Braunsche Buchhandlung, Königstraße 80. Dazu kommen all unsere alten Vertrauens-Buchhandlungen, so daß wir jetzt wohl so weit sind, die größten Städte des Bundesgebietes vollzählig einbezogen zu haben. Bemerkenswert ist, daß die Ergebnisse sich durch die Erweiterung des Kreises der Buchhandlungen kaum verschoben haben, daß nach wie vor sich drei bis sechs Bücher doch sehr klar als die Stars am Bücherhimmel des vergangenen Monats abzeichnen.