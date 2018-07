Monatelang haben die für den Interzonenhandel verantwortlichen Stellen in Ostberlin es zugelassen, daß die Propagandaorgane der Sowjetzone die westliche Seite beschuldigten, sie käme („aus politischen Gründen“) ihren Lieferverpflichtungen in Eisen und Stahl nicht nach. Gleichzeitig verlangten die östlichen Wirtschaftsfunktionäre, die täglich die Diktatur des Staatshandelsmonopols praktizieren, vom Westen (ausgerechnet!) eine liberalere Handhabung des Verfahrens, insbesondere die Zusammenlegung der bisher getrennt geführten Unterkonten für die östlichen Braunkohlen- und die westlichen Stahllieferungen. Die bisherige Regelung soll verhindern, daß der Osten zwar alle ihm genehmen Waren aus dem Westen bezieht, aber seine wichtigste Ware, die Braunkohlenbriketts, zurückhält. Nur dieser „Automatismus“ garantiert dem Westen – in einem gewissen Umfang –, daß sich die Pankower Handelsmonopole ernsthaft im eigenen Interesse darum bemühen, auch dann noch zu liefern, wenn es ihnen aus irgendwelchen Gründen schwerfällt oder nicht in den Kram paßt. Nur diesem Umstand war es zu verdanken, daß die Zone den Sommer über alle Anstrengungen gemacht hat, die Braunkohlen-Rückstände aus dem letzten Winter auszugleichen und Vorauslieferungen zu leisten, um es im bevorstehenden Winter nicht zu ähnlich unangenehmen Unterbrechungen kommen zu lassen. Tatsächlich sind im Sommer erhebliche Mengen an Braunkohlenbriketts in Westberlin, das ausschließlich auf diese Bezüge angewiesen ist, und in der Bundesrepublik eingetroffen.

Obwohl es auch in diesem Jahr wieder mehr als nur einmal zu Schwierigkeiten und Differenzen gekommen war, zeigten sich die zuständigen westlichen Stellen letztlich doch immer zuversichtlich im Hinblick auf die Erfüllung der diesjährigen Warenlisten und den Abschluß des Abkommens für 1958, über das bereits seit Monaten verhandelt wird. Daß der Westen dennoch gut daran tut, nicht vorbehaltlos optimistisch zu sein, hat die jüngste Entwicklung wieder einmal bewiesen. Anfang September nämlich sind die mitteldeutschen Kohlenlieferungen in die Bundesrepublik plötzlich einstellt und danach nur zögernd wieder aufgenommen worden. Die Gründe dafür sind bisher nicht klar erkennbar. Handelt es sich wieder einmal um eine der ewigen Kinderkrankheiten beim „Aufbau des Sozialismus“, oder glauben vielleicht einige Politökonomen hinter den Kulissen, den Westen bei den Verhandlungen über das nächstjährige Abkommen unter Druck setzen zu sollen? Oder sind es die technischen Schwierigkeiten in der heruntergewirtschafteten Braunkohlenindustrie?

Bis zur Klärung des Sachverhaltes, d. h. bis zur Normalisierung der mitteldeutschen Kohlenlieferungen, wird der Vertreter des Bundes seine Unterschrift kaum unter das neue Abkommen setzen. Das östliche Verlangen nach der Zusammenlegung der beiden wichtigsten Konten ist bereits offiziell zurückgewiesen, worden. Der weitere Wunsch der Zonenfunktionäre, das nächste Abkommen auf drei Jahre auszudehnen, schießt unter den gegenwärtigen Voraussetzungen weit über das Ziel hinaus. Die Bundesrepublik ist lediglich bereit, bei einem Gesamtvolumen von wieder je einer Milliarde Verrechnungseinheiten für das nächste Jahr schon jetzt (im Interesse eines flüssigen Übergangs) Vorgriffe in Höhe von 45 Mill. VE zuzulassen und das neue Abkommen in großen Zügen auch für 1959 anzuerkennen. Nach den jüngsten Erfahrungen ist aber die Einschränkung nur allzu verständlich. Eine endgültige Regelung muß zu gegebener Zeit den wirtschaftlichen Realitäten angepaßt werden. G. G.