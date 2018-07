Regierungskrise In Paris: Frankreichs 23. Ministerpräsident nach dem Kriege, Bourgès-Maunoury, hat die parlamentarische Hürde des seit Wochen debattierten Rahmengesetzes für Algerien nicht zu nehmen vermocht. Nach mehrtägigen lärmenden Sitzungen lehnte die Nationalversammlung den Kabinettsentwurf des Algerien-Statuts mit 279 gegen 253 Stimmen ab und verweigerte der Regierung das Vertrauen. Bourgès-Maunoury, derdreieinhalb Monate im Amt war, hat Staatspräsident Coty seinen Rücktritt angeboten. Durch die erneute Regierungskrise wird nicht nur das wirtschaftliche Sanierungsprogramm des energischen jungen Finanzministers Gaillard gefährdet, sondern Frankreich auch außenpolitisch In eine peinliche Situation gebracht. Es tritt nun wiederum mit leeren Händen vor die UN-Vollversammlung, vor der es mit dem – wie immer verwässerten – Algeriengesetz einen guten Eindruck zu machen gehofft hatte. Es ist fraglich, ob es eine Verurteilung seiner Algerienpolitik durch die UNO diesen Herbst noch einmal verhindern kann.

*

Vertrauenskrise In der Bundeswehr: Die Ablösung des militärischen Personalchefs im Bundesverteidigungsministeriums, Brigadegeneral Müller-Hillebrand, wird in den Führungskreisen der Bundeswehr ihrer Form wegen beanstandet. Meldungen aus Bonn – die vom Bundesverteidigungsministerium prompt dementiert wurden – besagten, der Kommandeur des III. Korps, Generalleutnant von Lüttwitz, habe im Verteidigungsministerium über die Art der Behandlung Müller-Hillebrands durch Minister Strauß Klage geführt. Auch untergeordnete Kommandeure sollen ihr Befremden darüber zum Ausdruck gebracht haben. Der Fall Müller-Hillebrand – oder ist es ein Fall Strauß? – ist durch die widersprüchlichen Nachrichten nicht klarer geworden.

Internationale Atomenergiebehörde: In der österreichischen Hauptstadt ist Anfang dieser Woche die „Wiener Atomkonferenz“ eröffnet worden, auf der die „Internationale Atomenergiebehörde“ (IAEA) aus der Taufe gehoben wird. Diese Behörde soll die gemeinsame friedliche Nutzung der Kernenergie durch alle Staaten der Welt fördern. Der IAEA, die aus einer Anregung des amerikanischen Präsidenten Eisenhower entstanden ist, wurden von den Vereinigten Staaten als Morgengabe 5000 Kilogramm angereichertes Uran und eine Reihe technischer Spezialanlagen angeboten. Die Welt hofft, daß die neue internationale Behörde den Teufelskreis der nationalen Egoismen durchbrechen und das Atom über den Bereich des Militärischen hinaus zum Segen der Menschheit fruchtbar machen wird.

Ruhe In Little Rock: Seit einer Woche besuchen neun farbige Schüler, denen dies bis dahin verwehrt worden war, das Zentralgymnasium der Hauptstadt des amerikanischen Staates Arkansas – allerdings unter militärischer Bedeckung. Nach schweren Zusammenstößen wurden Ruhe und Ordnung durch eine 1000 Mann starke Fallschirmjägereinheit der US-Armee wiederhergestellt, die Präsident Eisenhower nach Little Rock entsandt hatte. Sie soll Sorge dafür tragen, daß – wie der Präsident erklärte – „die Bundesgesetze und die Anordnung eines Bundesgerichtshofes nicht straflos ignoriert werden“. Die historische Entscheidung Eisenhowers wurde im Norden der Vereinigten Staaten begrüßt, stieß jedoch im Süden auf empörte Kritik. Noch ist unklar, wie sich das Eingreifen der Zentralregierung in Washington auf das Tempo der Schulintegration in den Südstaaten auswirken wird. Möglicherweise wird Eisenhowers beherzte Entscheidung die Anhänger der Rassentrennung von der Nutzlosigkeit weiteren Widerstandes gegen das Integrationsurteil des Obersten Bundesgerichtshofes überzeugen. Unter Umständen mag sie freilich den entgegengesetzten Effekt haben und zu einer Verhärtung des südlichen Standpunktes führen.

Sirius, 3. 10. 57