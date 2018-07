Das aus den dreißiger Jahren stammende Habenzinsabkommen ist an sich ein Anachronismus. Man will es, seitdem es ein wenig auf die heutige Zeit umfrisiert worden ist, dennoch bis zum Erlaß eines neuen „Kreditwesengesetzes“ beibehalten, weil es sich bewährt hat. Der Hauptunterschied gegenüber der ursprünglichen Regelung liegt darin, daß nicht mehr der Zentrale Kreditausschuß – in dem die Verbände der einzelnen Bankengruppen zusammenwirken – die Habenzinsen festsetzt (wobei die Behörde lediglich zuzustimmen hat), sondern daß dies jetzt durch die Bankenaufsichtsbehörden der Länder erfolgt. Vor entsprechenden Beschlüssen, die nach jeder Diskontänderung notwendig werden, stimmen diese sich im Sonderausschuß Bankenaufsicht untereinander ab. Der Zentrale Kreditausschuß macht dem Sonderausschuß nur Vorschläge über die Gestaltung der Habenzinsen.

Bisher haben sich die einzelnen Bankengruppen noch stets auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt. Er wurde in der Regel auch von den Bankenaufsichtsbehörden übernommen. Das erleichterte die Verantwortung der Bankenaufsichtsbehörde erheblich. Diese ist deswegen sehr groß, weil die jeweils gewählte Habenzinsenregelung die Rentabilität der Kreditinstitute maßgeblich beeinflußt. Praktisch wurde das Habenzinsenabkommen auf solche Weise im privatwirtschaftlichen Sinne gehandhabt.

Jetzt deuten sich einschneidende Änderungen an. Nach der jüngsten Diskontsenkung vermochten sich nämlich die Kreditinstitute nicht mehr auf einen gemeinsamen Vorschlag zu einigen. Die Sparkassen verteidigten den Standpunkt, daß im Hinblick auf den kapitalähnlichen Charakter der Sparguthaben der Sparzins unverändert bleiben müsse; die Geschäftsbanken vertraten dagegen die Auffassung, daß die Habenzinsen für alle Einlagen – ausgenommen die der laufenden Rechnung – voll der Diskontsenkung folgen sollten, weil die Rentabilitätslage der Kreditinstitute nichts anderes zuläßt. Termineinlagen der Bankenkundschaft können nämlich bei den gegenwärtigen Sätzen nicht mehr rentierlich im Zwischenbankenverkehr angelegt werden.

Auf eine mittlere Linie vermochte der Zentrale Kreditausschuß offenbar nicht einzuschwenken. Ihm blieb daher nichts anderes übrig, als zwei Vorschläge dem Sonderausschuß Bankenaufsicht zu unterbreiten. Dieser aber ist damit in die Rolle eines Schiedsrichters gedrängt, – er kann eine solche Aufgabe aber nicht übernehmen, weil er kein Organ mit eigener Willensbildung, sondern nur eine Konferenz von Behördenvertretern ist. Schiedsrichter in einer solchen Situation könnte nach Stellung und Autorität nur der Bundeswirtschaftsminister sein; er aber ist, da die Bankenaufsicht den Ländern zusteht, in dieses Verfahren nicht eingeschaltet ... Praktisch also wurde die volle materielle Entscheidung über die Frage der Höhe der künftigen Habenzinsen doch der Behörde zugeschoben! – Damit ist, was die Behörde sicherlich nicht angestrebt hat, dem Zinsdirigismus Tür und Tor geöffnet. Sie muß jetzt, ohne sich auf einen Vorschlag der Banken stützen zu können, die Habenzinsen festsetzen. Da die Bankenaufsichtsbehörden der Länder nicht so tief im Wirtschaftsleben verwurzelt sind, daß sie einer solchen Aufgabe gewachsen wären, hat der Sonderausschuß den Zentralbankrat der Bundesbank um ein Gutachten gebeten. Aber auch das genügt der Bankenaufsicht nicht, weil es sich bei der Festsetzung der Habenzinsen unter den gegebenen Umständen um keine rein administrative, sondern um eine politische Angelegenheit handelt. Daher sollen sich nun mit ihr nicht nur die Ressortminister in den Ländern, sondern auch die Kabinette befassen. – Die freie Wirtschaft hat also eine Schlacht verloren, ohne daß dies notwendig war. W. R.