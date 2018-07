Sehr verschiedenartig ließ sich der Saisonbeginn in München auf dem Gebiet des Schauspiels und auf dem der Musik an. Auf die Absicht, dem oktoberfestlich verjuxten Fremdenpublikum (es zählte wieder nach einigen Millionen!) auch etwas Theatergaudi zu bieten, ließ die erste Premiere des Residenztheaters schließen. Da gab es – wieder einmal – einen irgendwie verarzteten Goldoni: zwar stand im Programm nur „deutsch von Wolf Rosenberg“, aber es war hier offensichtlich etwas anderes als eine bloße Überzeugung. Sei’s drum. Mit oder ohne neuzeitliche Nachhilfe, es ist nicht alles Gold, was Goldoni heißt.

Auch „Die brillante Kammerzofe gibt mit dem besten Willen nicht mehr her, als ihr hier abgewonnen wurde: zwei Stunden amüsanter Blödelei. Freilich, der Inszenator Fritz Umgelter wußte das ungemein spritzig aufzuziehen, und die aufgebotenen Darsteller, allen voran Elfriede Kuzmany in der Titelrolle, verschwendeten Humor aller Färbungen.

Wie anders wirkte das Zeichen auf uns ein, unter dem das erste Konzert der Musica viva den Musikherbst fanfarenartig eröffnete! Dies Zeichen nämlich war Igor Strawinskij. Der 75 jährige Meister selbst dirigierte das Festkonzert im Deutschen Museum, das eigentlich schon in der vorigen Spielzeit hatte stattfinden sollen. Damals hatte Strawinski sich statt dessen in eine Münchner Klinik legen müssen. Jetzt aber erschien er in jugendlicher Frische und federnder Elastizität am Pult des Symphonie-Orchesters des Bayerischen Rundfunks, von den Musikern mit Tusch und Ehrenbezeugung, vom Publikum im überfüllten Saal mit elementarem Enthusiasmus empfangen.

Er musizierte zwar altbekanntes: das Concerto in D für Streichorchester von 1946, die Neufassung (1947) des „Apollon Musagète“, das Scherzo à la Russe von 1944 und die Ballettsuite in drei Runden „Jeu de Cartes“ – und doch wie neu in dieser unvergleichlichen, authentischen Wiedergabe. Sie erst enthüllte so richtig, wieviel Charme, wieviel guter Geist, wieviel hochinspiriertes Musikantentum in allen stilistischen Spielformen dieser Musik steckt, die unter andern Händen manchmal so spröde und trocken wirken kann. Das wundersam schnurrige Scherzo mußte wiederholt werden. „Noch einmal!“, wie der Meister kurz und sachlich ankündigte. Am Ende erreichte die Begeisterung der Hörer, die das beste und geistige und jugendliche München repräsentierten, Siedegrade.

Es war ein wahrhaft beglückendes Erlebnis. Und ein verheißungsvoller Beginn. Walter Abendroth