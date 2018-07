Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenkassen. Dem vor einiger Zeit vorgelegten Geschäftsbericht ist zu entnehmen, daß in 1956 infolge einer weiteren günstigen Entwicklung auf 13 820 Bausparverträge (1955: 11732) rund 227 Mill. DM Bauspargelder (1955: rund 205) zugeteilt wurden. Mit den ausgezahlten Beträgen war diese Bausparkasse allein 1956 an der Finanzierung von 5428 Häusern mit 13945 Wohnungen beteiligt. Die Gesamtzuteilungen dieser zweitgrößten privaten Bausparkasse haben sich seit der Währungsreform bis zum Jahresende 1956 auf 50 539 Bausparverträge mit 823 Mill. DM Bausparsummen erhöht. Das bedeutet, daß bei einem Bestand von rund 159000 Bausparverträgen bereits jeder dritte Bausparer dieses Instituts sein Bauspardarlehen erhalten konnte. Am Grundkapital dieser Bausparkasse sind die Deutsche Genossenschaftskasse wie bisher mit 25 v. H., die gewerblichen Zentralkassen und seit November 1956 auch die ländlichen Zentralkassen mit den restlichen 75 v. H. beteiligt.