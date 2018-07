Auf einer ao-HV der Württembergischen Metallwarenfabrik, Geislingen/Steige, äußerten einige Kleinaktionäre ihre Unzufriedenheit über die Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Gegen den Kapitalerhöhungsbeschluß wurden 440 Stimmen abgegeben. Ein Vertreter der Schutzvereinigung für Wertpapiere bedauerte die Entscheidung der Verwaltung, weil Vorzugsaktien Aktien minderen Rechts sind. Sie gewähren kein Stimmrecht und schwächen somit die ohnehin schlechte Rechtsposition der Minderheitsaktionäre Das Publikum würde durch die Zeichnung von Vorzugsaktien die Aufechterhaltung der Stellung des Großaktionärs bezahlen, der nicht in genügendem Umfange neue Eigenmittel zur Verfügung stellen könne, aber seinen beherrschenden Einfluß nicht aufgeben wolle. Die Familie Sigle (Farbenfabriken) besitzt die Mehrheit des Kapitals, Der Antrag der Schutzvereinigung, nur Stammaktien auszugeben, wurde abgelehnt. Auch ein Vorschlag eines Kleinaktionärs, die Vorzugsaktien-Dividende auf 7,5 v. H. zu erhöhen, fand keine Zustimmung. Gegen die Wünsche der Opponenten wurde das Kapital von 12‚6 auf 18,9 Mill. DM erhöht. Es werden 4,2 Mill. DM neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit Vorzugsdividendenberechtigung von 6 v. H. im Verhältnis 3:1 und 2,1 Mill. neue Stammaktien im Verhältnis 6:1 beide zu 100 v. H. ausgegeben. Das Bezugsrecht errechnet sich auf etwa 22 v. H. für die Vorzugsaktien und 15 v. H. für die Stammaktien.

Der Unifonds, ein Aktienfonds deutscher Spitzenwerte der Union-Investment-Gesellschaft mbH in Frankfurt/M., verteilt für die erste Rechenschaftsperiode, die am 30. September dieses Jahres endet, netto 4,60 DM je Anteil, dessen Anschaffungspreis um 50 DM je Anteil liegt. Die Auszahlung erfolgt ab 1. November dieses Jahres. Der Ausgabepreis für einen Unifonds-Anteil wird inzwischen ex Ertragsausschüttung notiert. Wie die Gesellschaft mitteilt, beträgt die Zahl der umlaufenden Anteile des Im April 1956 aufgelegten Unifonds t. Z. rund 289 000 Stück. Allein in den letzten drei Monaten hat sich das Fondsvermögen um 34,6 v. H. erhöht. (Die 1. Rechenschaftsperiode umfaßt den Zeitraum vom 12. 4. 56 bis 30. 9. 57, also 12 l 1/2 Monate, die Ausschüttung entspricht also einer „Dividende“ von rund 6‚4 v. H.)

Die Standard Oil Company (N. J.), größte Ölgesellschaft der Welt, hat nunmehr beschlossen, 250 bis 300 Mill. $ neue Aktien zu begeben. Die Anzahl der Aktien, die zunächst den bisherigen Aktionären angeboten werden sollen, sowie der Ausgabekurs sind noch nicht festgelegt. Man rechnet damit, daß die Emission noch vor Jahresende stattfinden wird.