Seit Jahren lese ich Ihre Wochenzeitung. Ich habe mich besonders für Ihre wirtschaftspolitischen Nachrichten interessiert. In meinem heutigen Schreiben möchte ich mit einer Anfrage an Sie herantreten:

Ich habe in diesem Jahr einen Überschuß von mehreren tausend DM erwirtschaftet, die ich günstig anlegen möchte, Nach Möglichkeit steuerbegünstigt, um meine Einkommensspitze zu brechen. Den für Sonderausgaben festgesetzten Höchstbetrag habe ich bereits ausgenutzt.

Weiterhin möchte ich wissen, ob Sie es für zweckmäßig halten, Industrie- oder Kommunalobligationen zu kaufen. Wie hoch sind die Zinsen bei derartigen Obligationen? Ist mit Kursverschiebungen zu rechne..?

Für eine kurze Beantwortung meiner Fragen wäre ich Ihnen dankbar, da ich als Mediziner mit diesem Spezialgebiet wenig vertraut bin. Dr. J. L., Holstein

Antwort: Wenn Sie tatsächlich bereits die Sonderausgaben voll ausgenutzt haben, dann sind kaum Aussichten vorhanden, Ihren Überschuß so anzulegen, daß er die Einkommensteuer verkürzt. Gemäß § 7c EStG können zwar alle Steuerpflichtigen für unverzinsliche Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues einen Betrag in Höhe von 25 v. H. des Darlehensbetrages wie Betriebsaugaben oder wie Werbungskosten absetzen, aber die Tatsache, daß diese Darlehen unverzinslich gegeben werden und mindestens eine Laufzeit von 10 Jahren (bei in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmenden Tilgungen) haben müssen, macht diese Möglichkeit unter normalen Verhältnissen ziemlich reizlos. – Unter gewissen Umständen könnte man den Bau eines Mietshauses ins Auge fassen, um dann von den günstigen Abschreibungen zu profitieren, aber da Ihr Überschuß – wie Sie schreiben – nur „einige tausend D-Mark“ beträgt, für Wohnhauspläne jedoch schon ein erheblich höherer Betrag erforderlich ist, scheint diese Möglichkeit ebenfalls auszuscheiden. Es bleibt aber noch die Frage: „Haben Sie die Sonderausgaben wirklich voll ausgeschöpft?“

Der in voller Höhe abzugfähige Jahreshöchstbetrag für Sonderausgaben beträgt für den Steuerpflichtigen selbst z. Z. 1000 DM jährlich, für die Ehefrau ebenfalls 1000 DM und für jedes Kind (für das Kinderermäßigung zusteht) 500 DM. übersteigen die Aufwendungen den in voller Höhe abzugfähigen Jahreshöchstbetrag, so sind diese darüber hinausgehenden Aufwendungen zur Hälfte abzugfähig. Auch diese zur Hälfte abzugfähigen Aufwendungen dürfen einen Jahreshöchstbetrag nicht übersteigen, der genauso hoch ist wie der einmal bereits gewährte, in volle Höhe abzugfähige Jahreshöchstbetrag. Verstandlicher ausgedrückt: Als beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben anerkannte Aufwendungen können demnach bis zur Höhe des Jahreshöchstbetrages getätigt werden und dürfen dann einmal in voller Höhe und einmal zur Hälfte steuerlich abgesetzt werden.

Haben Sie diese Möglichkeiten wirklich restlos ausgenutzt, dann steht Ihnen nur noch offen, das Geld so anzulegen, daß wenigstens die Zinserträgnisse daraus weitgehend steuerfrei bleiben. Es gibt Wertpapiere, deren Zinsen vollkommen steuerfrei sind oder deren Zinsen einer Kapitalertragsteuer von 30 v. H. unterliegen, wobei die verbleibenden 70 v. H. dann nicht mehr versteuert zu werden brauchen. Außerdem haben wir seit einiger Zeit Wertpapiere, deren Zinsen voll steuerpflichtig (tarifsteuerpflichtig) sind. Liegen Sie in Ihrer Einkommensteuerspitze noch unter 30 v. H., dann ziehen Sie zunächst den Erwerb achtprozentiger (oder 7,5prozentiger) tarifbesteuerter Anleihen in Betracht.