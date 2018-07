Von Erwin Topf

Ich höre da immer Steuerreform... sollte damit wohl Steuer Senkung gemeint sein? Eine der wichtigsten Aufgaben, des neuen Bundestages, so heißt es, werde es sein, endlich die "große" Steuerreform zu beschließen, und dazu brauche man eben einen Finanzminister, der nicht bloß (wie Schäffer...) sein Metier verstehe, sondern auch mit Überzeugung und Elan (anders als Schäffer!) an die Sache herangehen werde Aber gibt es denn bei uns im Lande tatsächlich auch nur einen einzigen Menschen, der so wirklichkeitsfremd – man möchte schon beinahe sagen: so traumselig – wäre, daß er meinen könnte, die Ausgaben der öffentlichen Hand seen in einem solch erheblichen Maße zu reduzieren, wie es erforderlich wäre, um eine effektive Entlastung der Steuerzahler insgesamt – und also nicht bloß die Verschiebung der Steuerlast von einer Gruppe zur anderen – zu ermöglichen?

Natürlich lassen sich die Steuertarife dann "nach unten reformieren" (also senken), wenn der Gesetzgeber sich entschließt, bisherige Vergünstigungen wegfallen zu lassen... wie cenn ja auch umgekehrt mit einigen leichten Anhebungen des Einkommensteuer-Tarifs – entweder ganz allgemein oder nur für die Ledigen – zum 1. Januar 1958 zu rechnen ist, wenn (in Konsequenz des bekannten Karlsruher Urteils) die steuerliche Benachteiligung der Eheleute wegfällt Der Bundesfinanzminister, ganz gleich wie er heißen wird, kann (schon mit Rücksicht auf die am Einkommensteuer-Aufkommen partizipierenden Länder!) gar nicht anders verfahren: er muß Ersatz schaffen für jeden zu Buche schlagenden Einnahmenausfall, der sich als Folge einer Tarif- oder Systemreform bei irgendeiner Steuerart voraussehen läßt. Er muß das tun: erstens, weil die laufenden Steuereinnahmen, über die bereits, voll verfügt ist, keine stillen Reserven mehr enthalten. Zweitens: weil über die bisherigen "offenen" Reserven – bekannt unter dem Namen "Juliusturm" – gleichfalls (und zwar restlos!) verfügt, ist. Und drittens endlich: weil den im neuen Finanzjahr (ab 1. April 1958) bei gleichbleibenden Steuertarifen mit Sicherheit (dank der allgemeinen wirtschaftlichen Expansion nämlich) zu erwartenden Mehreinnahmen an Steuern auch entsprechend höhere Ausgaben gegenüberstehen werden, wie die finanziellen Mehrforderungen der ministeriellen Ressorts es schon heute erkennen lassen.

Da der Finanzminister nicht damit rechnen kann, daß irgend jemand ihm etwas schenkt, und da (vorläufig) kein Kreditgeber zu finden sein wird, der ihm etwas borgt, ist das Ergebnis – wonach Steuersenkungen in absehbarer Zeit nicht möglich sein werden – durchaus zwingend. Anders könnte es nur sein, wenn der Gesetzgeber gewisse Aufgaben (wie etwa die finanzielle Förderung des Wohnungsbaues), die bisher als unbedingt erforderlich angesehen worden sind, drastisch einschränken würde. Oder: wenn er bestimmte Vergünstigungen, wie sie im Einkommensteuer-System bestehen – also etwa die vielbesprochenen Abschreibungsprivilegien und die noch existierenden Begünstigungen der "Siebener-Gruppe" – mehr oder minder radikal abbaut, um derart eine "Manövriermasse" zu gewinnen, die dann für größere oder kleinere steuerliche Entlastungen an anderer Stelle verfüglich wäre.

Fritz Schäffer hat sich im Laufe der letzten Jahre immer wieder zu dem Grundsatz bekannt, daß derart verfahren werden müßte: Fortfall also, soweit nur irgend tunlich, aller Ausnahmen, Sonderregelungen und Vergünstigungen zumal im Einkommensteuerrecht, um das Veranlagungsgeschäft zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu verbilligen – mit der Maßgabe, daß mit dem hieraus zu erwartenden steuerlichen Mehraufkommen eine Tarifsenkung ermöglicht werden solle. Sollte der neue Bundestag sich die allgemeine Forderung zu eigen machen, wonach im Paragraphendschungel unseres Steuersystems und Steuerrechts entschlossen aufgeräumt werden müsse, um zu einfachen, klaren und übersichtlichen Bestimmungen zurückzufinden: Schäffer wäre dieser Aufgabe durchaus gewachsen, und er würde an sie gewiß auch mit voller Überzeugung herangehen, und mit jener ("verbissenen") Arbeitsintensität, die nicht nur für ihn charakteristisch ist, sondern auch für seinen ganzen (und zweifellos vorzüglich ausgewählten) Mitarbeiterstab.

Wenn Sie also mich fragen, dann bekommen Sie die Antwort: Schäffer sollte im Amt bleiben, weil er das, was während der nächsten Jahre überhaupt an Steuerreformen auf uns zukommen kann, mindestens so gut wie irgendein anderer vorzubereiten und zur parlamentarischen Entscheidung zu bringen vermag.

Darüber hinaus spricht für ihn, daß er – und zwar weit besser als alle anderen, deren Namen als die möglicher Kandidaten für den Posten des Bundesfinanzministers genannt worden sind – die taktische Kunst beherrscht, von der Ministerialbürokratie und von den politischen Kräften des Parlaments getragene Ausgabenmehrforderungen zurückzudämmen. Gerade jetzt kommt es sehr darauf an, daß an der Spitze des Finanzressorts jemand steht, dessen Integrität und überragende Sachkunde allgemein respektiert wird, der elastisch zu fechten weiß und an entscheidenden Punkten, auch ein klares "Nein" sagen kann.