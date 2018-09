A. S., Brohl

Brohl heißt der kleine Ort zwischen Koblenz und Bonn. Brohl liegt am Rhein, an der Bundesstraße 9. Ein wildes Seitental mündet hier, das Brohltal, reich an Mineralien, Lavalit, Traßsplit und anderem Eifel-Gestein. Brohl hat einen Rheinhafen im Norden und eine Privatbahn im Süden, die Brohltal-Eisenbahn-GmbH. Die GmbH befördert die Mineralien des Brohltals zum Hafen. Zu diesem Zweck fahren ihre Güterzüge auf der Bundesstraße durch den Ort.

Im Jahre 1902 verlegte die Bahngesellschaft auf dieser Straße ein 650 Meter langes Gleis zum Hafen. Ein auf 50 Jahre befristeter Gestattungsvertrag erlaubte ihr das. Die Beamten des einstigen Provinzialverbandes der Rheinprovinz konnten damals noch nicht wissen, daß einmal andere Fahrzeuge als Pferdefuhrwerke über diese Straße rollen sollten. Spätestens im Jahre 1952 aber hätten die Behörden des Landes Rheinland-Pfalz erkennen müssen, welch gefährlicher Anachronismus die Dampfzüge auf der Bundesstraße geworden waren. Vielleicht haben sie es erkannt, denn der Gestattungsvertrag wurde nicht erneuert. Aber die drei breiten Rillenschienen auf der Fahrbahn sind geblieben, drei, weil die Bahn auf Schmalspur und Normalspur fährt. Und die Züge dampfen weiter zum Hafen.

Die Bundesstraße 9 ist eine der wichtigsten Verkehrsadern des Rheinlandes. Touristen sonder Zahl fluten hinauf, hinab; Lastzüge aus dem Andernacher Becken, mit Bimskies beladen, donnern auf ihr rheinwärts. Sie alle müssen durch Brohl. Für jeden Radfahrer, der den Ort in Richtung Bonn durchquert, bestehen in Brohl drei aussichtsreiche Möglichkeiten, Gesundheit oder Leben zu lassen: am Südeingang des Ortes, wo er die einlaufenden Rillenschienen in einem spitzen Winkel von 17 Grad schneiden muß; weiterhin während der nun folgenden Fahrt bis zum Hafen, weil überholende Kraftwagen ihn in die Schienen auf der rechten Fahrbahnseite drängen oder ihn, wenn er nicht nach rechts ausweicht, streifen können;

sodann an der Hafeneinfahrt im Norden des Ortes, wo Schienen und Straße wieder auseinanderstreben, Schienen nach rechts, Straße nach links.

Wer in die breiten Rillenschienen gerät, stürzt. Hinter dem Gestürzten braust der Verkehr heran.

Als der Brohler Polizist Jung kürzlich in einschlägiger Sache wieder einmal vor Gericht Zeugnis ablegen mußte, bezifferte er die Zahl der von den Schienen inzwischen geforderten Todesopfer mit zehn. Die Zahl der Verletzten ist weitaus höher und ist durchaus strittig. Die Polizei nennt zwei-, die Einwohner nennen dreistellige Zahlen. Denn im Brohler Gasthaus „Maria Laach“ werden auch die verbunden, von denen die Polizei nichts weiß. Im Gasthaus „Maria Laach“ steht für kleinere Fälle der Pflasterkasten bereit. Und nicht alle, die stürzen, lassen sich dort behandeln.