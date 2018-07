Die Firma J. G. Mouson & Co., Frankfurt/Main, konnte jetzt das tausendste Belegschaftsmitglied in ihre Betriebsgemeinschaft aufnehmen. Das „Jubiläums-Belegschaftsmitglied“ wurde von Dir. Staehle im Rahmen einer Betriebsversammlung in Anwesenheit von Vertretern des Arbeitgeberverbandes, der Industrie- und Handelskammer sowie der Industriegewerkschaft Chemie begrüßt. Mouson, das Haus mit der Postkutsche, ist nach seiner fast völligen Zerstörung durch Kriegseinwirkungen heute wieder zu einem der führenden Markenartikelunternehmen auf dem Gebiet der Feinseifen- und Körperpflegemittel geworden.