Die Reise nach Peking war „kein spektakuläres Ereignis, sondern ein Versuch, den Chinahandel auf eine für die deutschen Kaufleute gesunde Basis zu stellen.“ So interpretierte der soeben aus Peking zurückgekehrte Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Otto Wolff von Amerongen, in Köln das erfolgreiche Bemühen des Ausschusses, zu einem Übereinkommen mit der chinesischen Organisation zur Förderung des internationalen Handels zu kommen.

Die China-Delegation des Ostausschusses hat ein unter Kaufleuten abgeschlossenes „semioffizielles“ Abkommen mit heimgebracht, das dem Chinageschäft (unter Verzicht auf den Handel über dritte Länder) eine Spritze in Form von verstärkten Direktbezügen und -lieferungen – auf beiden Seiten 230 Mill. DM – zukommen lassen will. Das in Peking vereinbarte Volumen entspricht etwa dem im Vorjahr tatsächlich erzielten Handelsaustausch zwischen der westdeutschen und volksrepublikanisch-chinesischen Wirtschaft. Ob das Vertragsvolumen allerdings in den zwölf Monaten, für die das Abkommen gilt, erreicht wird, hängt ganz von den chinesischen Ausfuhrmöglichkeiten ab. Die westdeutschen Ausfuhrchancen sind – durch die Reduzierung des China-Embargos auf das normale Ostembargo – noch gestiegen. Wenn man sich an die im Abkommen fixierten Warengruppen, die übrigens sehr allgemein und ohne Wertgrenzen formuliert sind, halten will, dann möchten die Chinesen gerne verkaufen: Körnerfrüchte, Ölsaaten, Borsten, Felle, Häute, Pelze, Därme, Mineralien, Erze, Seide, Seidenwaren, Tee und Rohstoffe für chemisch-pharmazeutische Industrien sowie „andere Landesprodukte“. Ihre Einkaufswünsche erstrecken sich auf Eisen, Stahl, NE-Metalle und Produkte daraus, ferner auf Industrieanlagen, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Transportanlagen, elektrische und elektrotechnische Anlagen, feinmechanische, optische und elektrische Instrumente, sowie auf Chemikalien, Farbstoffe, Pharmazeutika, Düngemittel, Textilien, Kunstfasern, Papier und „verschiedene Waren“.

Bevor Otto Wolff von Amerongen in Köln der Presse über seine Eindrücke in Peking berichtete („gutes Verhandlungsklima“; „sehr viel Takt in allen politischen Fragen“; „keine Gespräche über Einzelgeschäfte“), hatte er bereits den Herrn Bundesaußenminister aufgesucht; Dabei wird er auch die etwas merkwürdige Tatsache erwähnt haben, daß das Pekinger Abkommen im Gegensatz zu offiziellen Handelsabmachungen keine automatische Verlängerungsklausel enthält. Otto Wolff von Amerongen hat in dem Gespräch mit Herrn von Brentano die Hoffnung ausgedrückt, daß über die Verlängerung des Abkommens demnächst schon offizielle Regierungsvertreter mit den Chinesen verhandeln möchten. Wie Wolff gegenüber der Presse zugab, hat dieser Wunsch vorerst noch als eine „etwas einseitige Deklamation“ zu gelten. Wie notwendig allerdings eine behutsame regierungsamtliche Osthandelspolitik wäre, geht schon daraus hervor, daß der Ostausschuß mit den Chinesen z. B. nicht über die Eintragung deutscher Schutzmarken und Patente verhandeln konnte, weil dazu diplomatische Beziehungen und ein offizielles Handelsabkommen notwendig sind.

Im übrigen meinte Otto Wolff von Amerongen: „Solch ein Vertrag ist wie ein Anzug, der uns nicht paßt.“ Damit hat er die sicherlich sehr nützliche, dennoch aber „vergängliche“ Rolle des Ostausschusses als Hilfskonstruktion der Wirtschaft umschrieben. Dü.