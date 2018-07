Wie man in der Wirtschaft Karriere macht – Eine Untersuchung über die „Erfolgreichen“ in den USA

Von Wolfgang; Krüger

Zyniker behaupten, daß es heute für denjenigen, der in der Wirtschaft vorwärtskommen will, Weniger darauf ankommt, was er kann, als wen er kennt (who you know, not what you know). Richtiger dürfte es sein, zu sagen, daß Beziehungen zu guten Freunden wohl die Zugänge zu den Startbahnen ebnen können, daß dann aber auch die Protegés zeigen müssen, ob und wie sie „laufen“ können, und feststeht auf jeden Fall, daß es ein sehr wesentliches Merkmal einer freien Wirtschaft ist, jedem, ohne Ansehen der Person und des „Standes“, die Chance zu geben, durch Leistung die soziale Stufenleiter bis in die höchsten Ränge zu erklimmen. Eben deswegen ist die marktwirtschaftliche Wettbewerbswirtschaft auch die eigentlich demokratische Wirtschaftsform, das Pendant zur politischen Demokratie. Ihre Anhänger pflegen nicht ohne Stolz darauf zu verweisen, daß mit dieser Wirtschaftsform die Geburtsprivilegien weitgehend beseitigt und über die Mehrheitsentscheide des Marktes allen die Möglichkeit gegeben wird, in die Führungspositionen des Wirtschaftslebens zu gelangen, woher einer auch kommt und wenn er nur etwas kann.

So soll es jedenfalls sein. Ob und wieweit das auch in der Praxis des wirtschaftlichen Alltags der Fall ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Leider haben wir in der Bundesrepublik keine Unterlagen in der Hand, um über diesen „demokratischen Gehalt“ der Marktwirtschaft etwas Hieb- und Stichfestes sagen zu können. Aber in Amerika ist vor einiger Zeit eine größere Untersuchung über dieses Thema erschienen. Sie ist nun auch dem deutschen Leser leichter erreichbar gemacht worden (W. L. Warner, J. Abegglen: Leaders in America, Copyright by Harper & Brothers. Jetzt in deutscher Übersetzung im Econ-Verlag erschienen unter dem Titel: Karriere in der Wirtschaft, eine Untersuchung über die Erfolgreichen, 288 S., 14,80 DM).

8000 wurden befragt

Die beiden amerikanischen Soziologen Warner und Abegglen (Warner ist bekanntgeworden durch sein Buch ‚,American Life – Dream and Reality“, das zu den grundlegenden Werken der amerikanischen Gesellschaftskritik zählt) haben in jahrelanger Arbeit mit einem großen wissenschaftlichen Apparat mehr als achttausend amerikanische Wirtschaftsführer getestet und ihre Lebensläufe zu einem „Gruppen-Porträt der Erfolgreichen“ zusammengefügt. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist erstaunlich. Noch nicht einmal ein Viertel derjenigen, die heute als Chefs amerikanischer Großunternehmen an den Schalthebeln der Wirtschaft sitzen, sind „von Haus aus“ Leute des „Big Business“. Von hundert Angehörigen des obersten Management hatten nur 24 das Glück, einen Vater zu haben, der ihnen als Wirtschaftskapitän entsprechende Starthilfen geben konnte. 18 v.H. der Erfolgreichen sind Söhne von Gewerbetreibenden, 15 v. H. von Arbeitern, 14 v.H. von freiberuflich Tätigen, 11 v.H. von Abteilungsleitern, 9 v.H. von Farmern und 8 v. H. von einfachen Angestellten (2 v. H. Sonstige). Noch „demokratischer“ sieht das Bild aus, wenn man eine Generation veiter zurückgeht. Von den Männern, die heute ganz oben in der Wirtschaft sitzen, gaben 35 v. H. als Beruf ihres Großvaters Farmer an, 19 v. H. Arbeiter, 17 v.H. dieser Großväter mit erfolgreichem Enkel waren Gewerbetreibende, 10 v. H. Freiberufler, 3 v. H. Abteilungsleiter und 2 v. H. Angestellte. Nur 12 unter Hundert haben einen „Big Business“-Großvater (2 v. H. „Sonstige“).

Vom Tellerwäscher zum Millionär