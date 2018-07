Von Martin Beheim-Schwarzbach

Man liest den Anfang eines Buches zuweilen mit steigendem Erstaunen und weiß nicht, warum man eigentlich bei den Zumutungen der Lektüre verbleibt – ohne dem Impuls, sie wegen ihrer Absonderlichkeit aufzugeben, zu folgen. Neugier spielt eine wesentliche Rolle dabei. Aber es muß an einem Buch schon von den allerersten Zeilen an etwas „dran sein“, um diese Neugier überhaupt zu kitzeln. All dies gilt von dem seltsamen Dschungelroman

Edgar Mittelholzer: „Glühende Schatten.“ Claassen Verlag, Hamburg; 364 S., 14,80 DM.

Über den Autor erfährt man im Klappentext, daß er von Schweizer Abstammung, aber in Britisch-Guayana geboren ist und übrigens schon zehn englische Romane veröffentlicht hat, von denen wir nichts wissen. Sein vorliegender Roman spielt ebenfalls im Dschungel Guayanas und gibt von vornherein zu verstehen, daß er sich nicht, obgleich er von Engländern handelt, an europäische Empfindungen und Gebräuche hält, sondern seine Figuren sich ihre eigene Lebensphilosophie und Lebensweise nach völlig souveräner Willkür schaffen läßt. Diese Figuren sind ein sektiererischer Geistlicher mit seiner Familie und eine unter seiner unbeschränkten Diktatur stehende Indio-Gemeinschaft, sowie ein zur Erholung hinzureisender junger englischer Spanienkämpfer, der unter der Spannung zwischen seiner Künstlernatur und seinen Kriegserlebnissen ein Psychopath geworden ist.

Nicht nur diese innere, die Kräfte seiner Natur übersteigende Spannung, sondern seine gesamte zivilisatorische Herkunft und Vergangenheit wird von der tropischen Gemeinschaft für baren Unfug, für eine Krankheit gehalten, die sich dadurch heilen läßt, daß der von ihr Befallene sich in die absonderlich anmutenden Sitten und Anschauungen dieser Gemeinschaft einfügt. Sie nehmen Tiere, Schatten und Geister, die in tropischer Fülle um sie her vorhanden sind, als tonangebende Wirklichkeiten hin. Sie pflegen Erziehung und Gottesdienst auf total unbefangene Manier, in der es vornehmlich gilt, die Langeweile nicht zu dulden. Sie sehen den Eros als etwas an, das keinesfalls mit Scham verbunden werden sollte, und üben ihn schrankenlos aus. Die strenge Selbstdisziplin, der sie sich unterwerfen, hat weder etwas von Askese noch von Weltverbesserung an sich. Bildung und Sinnenfreude haben vor jeglichem herkömmlichem Ethos den Vorrang. Zwei junge Mädchen, zu bedingungsloser Natürlichkeit erzogen, umhegen den Weltflüchtling mit ihrer schnurrigen Weisheit und ihren Reizen, und er erliegt ihnen – um es kürzestens wiederzugeben – zu seiner Genesung.

Dies der Inhalt des Buches, das von Seite zu Seite mit neuen Exzentrizitäten, manchmal auch Perversitäten, überrascht und fesselt; sie werden erzählt, um dem Autor zu kulturkritischen Anmerkungen in krauser Fülle Gelegenheit zu geben. Die Klippe eines solches Buches liegt gewöhnlich bei der Harmonie, dem Ausgleich zwischen Erzählung und Tendenz, zwischen Fabel und Nutzanwendung, wobei, wenn solche Harmonie hergestellt werden soll, ein bestimmtes quantitatives Verhältnis zwischen beidem bestehen muß. Dieses ist hier um Haaresbreite mißglückt. Die Erklärungen zur Lebensphilosophie jener Gemeinschaft arten stellenweise in zu lange Vorträge aus.

Dieser Guayana-Roman ist farbig, kühn und eigenwillig und fesselt besonders da, wo man nicht merkt, daß man auch belehrt werden soll. Der Übersetzer, Egon Strohm, hatte wegen des Vokabelreichtums der Sprache eine besonders schwere Aufgabe, die er untadelig erfüllt hat.