Wenn das bisher Gesagte näher begründet werden soll, wird es nicht ganz ohne Zahlenangaben abgehen. Hier also, in gedrängter Kürze, die Fakten: Für das jetzt gerade zur Hälfte abgespulte Haushaltsjahr sind die Ausgaben des Bundes mit 37 Mrd. DM „brutto“ vorgesehen, was „netto“ – nämlich nach Abzug der bloß durchlaufenden Mittel – einen Ausgabenbestand von 35,2 Mrd. bedeutet. Die Anforderungen der Ressorts für den neuen Haushalt 1958/59 aber stellen sich auf (netto) 42 Mrd. DM! Angesichts dieses „Mehr“ von 7 Mrd. will es nicht viel besagen, daß die Steuereinnahmen (in Konsequenz des Wirtschaftswachstums) für das neue Etatsjahr um gut 2,5 Mrd. höher veranschlagt werden können als für das laufende Jahr. Denn: der Haushaltsausgleich für dieses laufende Jahr ist bereits eine – sagen wir vorsichtig – etwas künstliche Angelegenheit. Er war nur dadurch zu erreichen, daß (erstens) ein Extraordinarium von fast 2 Mrd. (wovon rd. 800 Mill. „laufende Ausgaben“!) gebildet wurde, für das die vorgesehene Deckung – durch Aufnahme von Anleihen – nach allgemeiner Auffassung „bis auf weiteres“ nicht gegeben sein wird. Ferner dadurch, daß 4 Mrd. aus der Reserve – dem vielgelästerten Juliusturm! – entnommen werden sollen. Und schließlich dadurch, daß nicht näher präzisierte prozentuale Abstriche (sogenannte) Globalkürzungen bei allen denjenigen Haushaltsposten, die nicht durch besondere Gesetze festgelegt sind, „eingeplant“ wurden, wodurch sich die Ausgabenansätze um insgesamt 300 Mill. DM verringern. Wenn zunächst – in einem halben Jahr kann das schon anders aussehen – keine Bundesanleihen zustande kommen, werden also weitere 2 Mrd. aus der Reserve genommen werden müssen, mit dem Ergebnis, daß der sogenannte Juliusturm, der zu Beginn des Haushaltsjahres rund 6 Mrd. enthielt, zum 31. März 1958 leer sein würde – es sei denn, daß (wie gleichfalls vorauszusehen ist) die kassenmäßigen Verteidigungsausgaben wiederum hinter den Ansätzen des Etats zurückbleiben. Verläßliche Schätzungen besagen, daß Franz Josef Strauß von den 7,8 Mrd., die für seinen Wehrhaushalt bewilligt sind, bis zum Ende des Rechnungsjahres wieder nur knapp 6 Mrd. als Ausgaben wird disponieren können. Die etwa 2 Mrd. an Kassenmitteln, die nach dieser Schätzung am 31. März 1958 noch im Juliusturm vorhanden sein werden, sind aber – natürlich! – keine echten Reserven, die für das nächste Etatsjahr zur Verfügung stünden, sondern stellen „Einnahmereste“ dar: korrespondierend den auf das neue. Jahr zu übertragenden „Ausgabenresten“, den übertragbaren Ausgabebewilligungen.“

Eine Vorschau auf das Etatsjahr 1958/59 zeigt, daß (im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr) ein Ausgabenplüs von 7 Mrd. zu erwarten steht, das sich durch die um 2,5 Mrd. höher geschätzten Steuereinnahmen auf 4,5 Mrd. ermäßigt, und weiter auf rd. 4 Mrd. deshalb, weil ein Posten „einmaliger Ausgaben“ wegfällt, der den jetzt laufenden Etat belastet. Dabei handelt es sich um die gerade jetzt fällige Rückzahlung der „alten“ Bundesanleihe. Wenn die vorgesehene Erhöhung der Bundesbahntarife glatt über die Bühne geht (und das in einer Höhe, die den Ausgleich der höheren Kosten für den Kohlenbedarf der Bahn gleich mit berücksichtigt!), werden die Zuschüsse des Bundes für „seine“ Bahn, die im laufenden Rechnungsjahr mit 1,3 Mrd. angesetzt sind, sich um etwa 750 Mill. vermindern. Die Mehrausgaben für den neuen Haushalt, im Vergleich zum laufenden Etat, würden sich damit auf 3,25 Mrd. stellen. Auf der anderen Seite der Rechnung aber würden jene 6 Mrd. – die Mittel aus der Auflösung einmaliger Reserven, die für den Ausgleich des laufenden Haushalts eingesetzt wurden – ganz und gar fehlen! Im künftigen Etat wäre also ein „Loch“ von 3,25 plus 6 gleich 9,25 Mrd. DM. Und selbst dann, wenn die von den Bundesressorts angeforderten 7 Mrd. zusätzlicher Ausgaben bis auf Null reduziert werden könnten, bliebe noch ein zu deckender Bedarf in Höhe von 2,25 Mrd. DM... Aber glaubt etwa jemand im Ernst daran, daß der Bundestag für die Verteidigung, die Atomwirtschaft, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, den Straßenbau und viele sonstige wichtige Ausgabentitel! – im neuen Haushaltsjahr keine höheren Ausgaben ansetzen wird, als sie für 1957 gelten? Und schließlich sind ja auch noch einige steuerliche Begünstigungen fällig, die gewisse Einnahmenausfälle bringen werden: wie etwa der Fortfall der Doppelbesteuerung der Aktie.