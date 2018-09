Inhalt Seite 1 — Sieg deutscher Kunst in Amerika? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl Georg Heise

Es gibt in den USA ein sicheres Anzeichen dafür,ob eine Kunst sich durchgesetzt hat in der öffentlichen Gunst: eine repräsentative Ausstellung im Museum of Modern Art in New York. Lange Zeit hat die moderne deutsche Kunst warten müssen auf solche Auszeichnung. Man kann das verstehen; es galt, manche – meist politisch bedingte – Vorurteile zu überwinden. Jetzt ist es soweit: vom 1. Oktober bis 8. Dezember dieses Jahres wird am auffälligsten Ort der Welt deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts (Malerei, Plastik, Graphik) gezeigt, insgesamt 178 Werke. Glücklich, wer diese Schau mit eigenen Augen sehen kann! Aber auch die minder Begünstigten können sich davon ein Bild machen durch eine der splendiden Publikationen, die dieses Museum seit Jahrzehnten in mustergültiger Form verlegt (gedruckt in Berlin bei den Brüdern Hartmann), Sie enthält nicht nur den Katalog der ausgestellten Werke, sondern umfassende Einleitungen zu jeder der drei Abteilungen. Die 184 Abbildungen – zum Teil vorzügliche Farbentafeln – gehen noch über den Inhalt der Ausstellung hinaus, da die Verfasser der einführenden Texte Wert darauf gelegt haben, zur bildhaften Erläuterung der Entwicklung auch Werke abzubilden, die nicht in New York gezeigt werden können; namentlich bei der Plastik erwies sich das als notwendig, dadiese Abteilung mit nur 26 Arbeiten etwas spärlich bedacht ist.

Dies Buch wird auch in Deutschland lebhaft interessieren: wegen der Auswahl, wegen der ausgezeichneten Abhandlungen, und vor allem, um es sich zu vergegenwärtigen, was von neuerer und neuester deutscher Kunst schon seinen festen Platz in amerikanischen Sammlungen gefunden hat. Die Auswahl ist nicht von deutscher Seite getroffen worden, sondern von amerikanischer (Andrew Carduff Ritchie, einer der Trustees des Museums, zeichnet verantwortlich für das Ganze), wenn auch beratend deutsche Experten mitgewirkt haben. So ist es verständlich, daß – vielleicht nicht immer zugunsten des Besten, was hätte geboten werden können – amerikanischer Besitz sehr stark herangezogen worden ist. Trotzdem, die Hauptmeister sind glänzend vertreten. Mit gemischten Gefühlen wird man feststellen, wieviel von dem, was vor 1933 bewunderter Besitz unserer deutschen Museen gewesen ist, inzwischen abgewandert ist über den Ozean, wie Noldes „Lasset die Kindlein zu mir kommen“ (ehemals Hamburg) oder Kokoschkas „Macht der Musik“ (ehemals Dresden), gar nicht zu reden von den vielen, zur Nazizeit verschleuderten Hauptwerken, die sich heute in außerdeutschen Sammlungen Europas befinden.

Die Publikation ist in einer ersten Auflage von 35 000 Stück gedruckt worden – unvorstellbar für unsere europäischen Verhältnisse. Was diesen Sachverhalt noch erstaunlicher macht, das ist die Tatsache, daß gleich beim Erscheinen 20 000 davon in feste Hände gelangen, da alle Mitglieder des Museum of Modern Art – und das sind die interessiertesten Kunstfreunde des Landes – das Werk umsonst erhalten, das heißt, sein Erwerb ist einbegriffen in den Jahresbeitrag. Man darf also von einem groß angelegten Einbruch deutscher Kunst in das reichste und aufgeschlossenste Sammlerland der Erde sprechen, so wie er sonst noch nirgends erfolgt ist, vielleicht aber allmählich andernorts ähnliches bewirken wird.

Man wird versuchen müssen, sich über die Gründe klar zu werden: Die Qualität unserer deutschen Kunst ist nicht allein ausschlaggebend gewesen – sie soll sich drüben erst im Vergleich mit der französischen behaupten –, mitbestimmend war auch die allgemeine Übersättigung mit Werken der Ecole de Paris, von den Impressionisten bis Picasso (Privatsammlungen und Museen sind damit vollgestopft), und die daraus sich ergebende Verknappung der „Ware“, wie sie der Kunsthändler schon lange stark empfindet. Französische Bilder höchsten Ranges werden kaum noch angeboten, und eine für November dieses Jahres im Auktionshaus Parke-Bennet in New York, dem führenden des Landes, angekündigte Versteigerung von Werken der Impressionisten Nabis und Fauves verspricht, trotz durchweg nur mittlerer Qualitäten, ein gesellschaftliches Ereignis zu werden; die Schätzungspreise sind ungeheuerlich. Man braucht also neue Sensationen und erhofft sie sich von den Deutschen.

Zwei Persönlichkeiten haben dafür hervorragende Pionierarbeit geleistet: Wilhelm R. Valentiner, der in sein Detroiter Museum zuerst moderne deutsche Malerei und Plastik eingeführt hat, und der kürzlich verstorbene, von Berlin nach New York übersiedelte Kunsthändler Curt Valentin, der selbst für die Jüngsten unseres Landes schon bedeutende Verkaufserfolge erzielt hat, und dessen Andenken pietätvoll das jetzt erschienene Buch gewidmet wurde.

Welche neueren deutschen Künstler schätzt nun der Amerikaner am höchsten ein? Erst die Wirkung der Ausstellung aufs große Publikum und auf die sachkundige Kritik wird das recht erweisen können. Immerhin gibt schon die Auswahl gewisse Hinweise. Am reichsten vertreten ist Paul Klee mit 13 Arbeiten, Kirchner mit 12, Nolde mit 11, es folgen Beckmann und Kokoschka mit je 9. Bemerkenswert ist es, daß Lovis Corinth, obgleich älter als alle übrigen, mit einbezogen worden ist. Lebhafter als durchweg noch bei uns scheint das Interesse für die Abstrakten zu sein, die ja stärker internationales Gepräge haben. Von Kandinsky bis Nay fehlt keiner der bekanntesten Namen, Kurt Schwitters – bei uns erst kürzlich durch die Ausstellung der Kestner-Gesellschaft in Hannover wiederentdeckt – tritt mit sieben Arbeiten betont hervor (alle aus amerikanischem Besitz). Bedauerlich, daß die Bildhauer nicht genügend zu Worte kommen. Lehmbruck und Barlach stehen an der Spitze, doch auch Gerhard Marcks ist gut vertreten, während die Jüngeren zu kurz kommen. Es bleibt abzuwarten, wie die Sammler und die Museen darauf reagieren werden.