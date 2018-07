Djilas-Prozeß: Nach eineinhalbtägiger nichtöffentlicher Gerichtsverhandlung wurde der ehemalige jugoslawische Vizepräsident und Kampfgefährte Marschall Titos, Milovan Djilas, wegen „feindlicher Propaganda“ gegen das Gesellschaftssystem Jugoslawiens zu sieben Jahren verschärfter Haft verurteilt. Außerdem wurden ihm alle Auszeichnungen aberkannt, und seine Bürgerrechte für fünf Jahre eingeschränkt. In der Urteilsbegründung heißt es, er habe mit seinem im Ausland veröffentlichten antikommunistischen Buch „Die neue Klasse“ versucht, das sozialistische System Jugoslawiens zu zerstören. Der eindeutig innenpolitisch motivierte Urteilsspruch darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß für Tito vorwiegend außenpolitische Interessen auf dem Spiel standen. Denn bereits kurz nach der Veröffentlichung des Buches im August befürchtete die kommunistische jugoslawische Presse – allen voran die parteiamtliche Borba –, daß die Veröffentlichung des Buches auf die jugoslawisch – sowjetischen Beziehungen ernste Auswirkungen haben könnte.

Treffen Dulles – Gromyko: Im Mittelpunkt des vierstündigen Gesprächs zwischen dem amerikanischen Außenminister Dulles und seinem sowjetischen Kollegen Gromyko, das auf Einladung von Dulles in dessen Privatwohnung in Washington zustande kam, standen Probleme der Abrüstung, ferner die Situation in Europa und dem Nahen Osten sowie eine Verbesserung der Kontakte zwischen beiden Ländern. Eine Erörterung der deutschen Wiedervereinigung lehnte Gromyko als „nicht passend“ ab. Den Hauptwert der Besprechungen sieht man in Washington darin, daß diese beiden politischen Gegner vor der Weltöffentlichkeit ihre Bereitschaft („wiesen haben, gegensätzliche Standpunkte in vertraulichem Gespräch zu behandeln.

Studenten demonstrieren in Warschau: Das Zentralkomitee der polnischen kommunistischen Partei hält weiterhin an seinem Verbot der Studentenzeitung Po Prostu fest. Nach dem Beschluß des ZK, der übrigens nicht begründet wurde, kam es in Warschau zu heftigen Zusammenstößen zwischen demonstrierenden Studenten und Milizeinheiten. Mehrere Studenten wurden verhaftet. Inzwischen hat die Regierung mit Vertretern der Studentenschaft Kontakte aufgenommen, um eine weitere Zuspitzung der Lage zu vermeiden. Das Schicksal von Po Prostu ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer es für Parteisekretär Gomulka ist, innerhalb seiner Partei zwischen stalinistischen und liberalen Kräften zu vermitteln.

Rücktritt in München: Der bayerische Ministerpräsident Dr. Wilhelm Hoegner ist am Dienstagabend von seinem Amt als Regierungschef zurückgetreten. Damit ist die bayerische Regierungskoalition aus SPD / FDP / GB / BHE und Bayernpartei praktisch aufgelöst. Hoegner sah sich zu diesem dramatischen Schritt gezwungen, nachdem die Kabinettsmitglieder des BHE und der Bayernpartei gemäß dem Beschluß ihrer Fraktion aus der Regierung ausgeschieden sind. Der bayerische Erdrutsch ist die erste weittragende innenpolitische Folge der letzten Bundestagswahl, bei der die CSU 57 Prozent aller in Bayern abgegebenen Stimmen erhielt, während auf die Koalitionsparteien des Kabinett Hoegner nur noch 43 Prozent der Stimmen entfielen.

China – Handel: Die Wirtschaftsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Rotchina sind jetzt in Peking abgeschlossen worden. Das neue Abkommen, das im Oktober in Kraft tritt und für ein Jahr gelten soll, sieht einen Warenaustausch von 460 Millionen DM vor. Das Hauptziel der Verhandlungen war die Verstärkung der direkten Handelskontakte. Bisher ist ein großer Teil des Handels über dritte Länder abgewickelt worden.

Sirius, den 10. 10. 1957