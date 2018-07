Bonn, im Oktober

Der Bundesaußenminister will, wie man hört, die vor mehr als eineinhalb Jahren ausgesprochene Beurlaubung des Ministerialdirigenten Dr. Bräutigam von der Ost-Abteilung des Auswärtigen Amtes aufheben. Dem Ministerialdirigenten war seinerzeit in der Öffentlichkeit vorgeworfen worden, er habe sich unter dem Nationalsozialistischen Regime „in der Judenfrage stark exponiert“. Daraufhin wurde er vom Dienst beurlaubt; ein Untersuchungsausschuß trat zusammen. Aus Bräutigams Tagebuch ergab sich, daß er, als er telegraphisch den Auftrag erhielt, die Zustimmung Hitlers zu dem Projekt Rosenbergs zu erreichen, alle Juden Zentraleuropas in die östlichen Gebiete zu verschicken, nicht nur nicht zögerte, diesen verbrecherischen Befehl auszuführen, sondern dabei einen hemmungslosen Eifer bekundete. Natürlich wäre es auch ohne Herrn Bräutigam zu den Judenverschickungen gekommen. Aber ebenso sicher ist, daß solche Übereifrigen unter den Beamten, Militärs und Parteifunktionären jenes Reservoir der Helfershelfer bildeten, ohne das die Schreckensbefehle des Teufels niemals in einem so gräßlichen Umfang hätten ausgeführt werden können. Zu seiner Entlastung führt Bräutigam an, daß in Nürnberg die Hauptverhandlung gegen ihn nicht eröffnet wurde und daß eine Beschwerde des Oberstaatsanwalts beim Landgericht Nürnberg als unbegründet verworfen wurde.

Aus Bräutigams Tätigkeit während der Nazizeit wird folgender Vorgang vermerkt: Im Oktober 1941 hatte sich das „Reichssicherheitshauptamt“ über die Unterlassung von Judenexekutionen in Litauen beschwert, wo der „Reichskommissar Ostland“, Lohse, regierte. Lohse fragte bei der vorgesetzten Stelle an, ob denn alle fragte hingerichtet werden sollten, ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht und wirtschaftliche Interessen. Es scheint, daß er auf diese Weise den Henkern einen Teil ihrer Opfer entreißen wollte. Er erhielt darauf folgende Antwort: „In der Judenfrage dürfte inzwischen durch mündliche Besprechungen Klarheit geschaffen sein. Wirtschaftliche Belange sollen bei der Regelung des Problems grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Im übrigen wird gebeten, auftauchende Fragen unmittelbar mit dem höheren SS- und Polizeiführer zu regeln. Unterschrift: „Im Auftrag: Bräutigam“.

Dazu bemerkte Bräutigam, es habe sich lediglich um eine „büromäßige Erledigung“ eines durch mündliche Rücksprache bereits geregelten Vorganges gehandelt. Das Schreiben könne ihm also nicht zur Last gelegt werden.

Das Gericht meinte dazu: „So bedenklich das Antwortschreiben Bräutigams äußerlich auch scheinen mag – die Auslegung, die er seinem Schreiben gibt, ist nicht völlig von der Hand zu weisen.“ Also Einstellung des Verfahrens wegen Mangels an Beweisen.

Wenn demnach formalrechtlich der Tatbestand zur Verurteilung nicht ausreicht – politisch reicht er doch wohl aus, und so sollte man meinen, Dr. Bräutigam müsse sowohl aus der Ost-Abteilung des Auswärtigen Amtes, als auch von jedem Botschafterposten, ja von jedem Amt ferngehalten werden. Und sollte man ihn denn partout wieder verwenden müssen, dann in einem Verwaltungsbüro des Auswärtigen Amtes, den Blicken der Öffentlichkeit entzogen, bis er die Altersgrenze erreicht hat; es fehlen ihm nur noch drei Jahre. Wir jedenfalls möchten den Ministerialdirigenten Bräutigam nicht „herausgestellt“ sehen, wie man in Bonn zu sagen pflegt, weder hier noch außerhalb der Bundesrepublik. Robert Strobel